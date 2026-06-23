Norwegowie nie do złamania. Haaland błyszczy i straszy Francuzów

Norwegowie na występ w mistrzostwach świata czekali blisko 30 lat. Ostatni raz, gdy oglądaliśmy tę reprezentację na turnieju tej rangi miał miejsce w 1998 roku. We Francji wyszli z grupy, remisując ze Szkotami i Marokańczykami oraz wygrywając z Brazylijczykami.

W kolejnej fazie musieli uznać wyższość faworyzowanych Włochów. Członkiem tamtej reprezentacji był Stale Solbakken, który od grudnia 2020 roku pracuje w roli selekcjonera Norwegii. Trzeba przyznać, że spisuje się w tej roli jak na razie naprawdę udanie, a pokolenie Haalanda i Odegarda zaczyna grać na miarę oczekiwań.

Norwegia - Senegal. O wyniku meczu przesądził Haaland

Najlepszym potwierdzeniem były eliminacje do mundialu. Norwegowie wygrali swoją grupę bez straty punktu, dwukrotnie pokonując Włochów. Dzięki temu przed mistrzostwami świata zespół Solbakkena wymieniano w gronie tych, które mogą za oceanem zrobić dobry wynik. Norwegowie rozpoczęli od wygranej 4:1 z Irakiem.

Przywitanie było miłe, ale w kolejnej kolejce poziom trudności znacząco wzrósł. Norwegowie mierzyli się bowiem w New Jersey z Senegalem. Pierwsza część do przerwy na nawodnienie, delikatnie mówiąc, nie zachwyciła. Jedyną sytuację miał Ajer, strzelając głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Aż do 37. minuty działo się niewiele. Wówczas swoją złotą szansę miał Odegard. Norweg dostał doskonałe podanie od Haalanda, ale świetnie zachował się w bramce Edouard Mendy. Sześć minut później wątpliwości już nie było. Fatalny błąd w defensywie popełnił Koulibaly.

Wykorzystał go wprowadzony z ławki awaryjnie Marcus Pedersen. Obrońca Torino zszedł do środka pola karnego i kopnął w kierunku bramki. Piłka przeleciała pod ręką Mendy'ego, który w tej sytuacji mógł się zachować nieco lepiej. Norwegia wyszła na bardzo zasłużone prowadzenie.

W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy Norwegia powinna wyjść na dwubramkowe prowadzenie. Bardzo dogodną sytuację zmarnował jednak Erling Haaland. Do przerwy faworyci prowadzili 1:0. Jeśli Senegal miał jakiś konkretny plan na wejście w drugą część rywalizacji, to został on zniweczony.

Już w 48. minucie wynik podwyższył Haaland. Gwiazdor Manchesteru City wykorzystał podanie Odegarda i w sytuacji sam na sam z Mendym się nie pomylił. Chwilę później bardzo dobrą okazję miał Nicolas Jackson. Senegalczyk złożył się do strzału głową, ale jego próbę z dziecinną łatwością wybronił Nyland.

Pierwsze ostrzeżenie nie podziałało otrzeźwiająco na Norwegów. Już w kolejnej akcji Senegalczycy dopięli swego. W 53. minucie znakomite podanie od Sadio Mane wykorzystał Sarr. Senegalczycy nie cieszyli się z tego rezultatu długo. W 58. minucie ponownie na listę strzelców wpisał się Haaland.

Snajper Norwegów doskonale ustawił się w polu karnym. Piłka została dograna mniej więcej na wysokości kolana, ale nie przeszkodziło mu to w wykorzystaniu sytuacji gorszą - prawą nogą. Norwegia wróciła na dwubramkowe prowadzenie. Jakby tego było mało w tej sytuacji kontuzji nabawił się Mendy.

Bramkarz Senegalu został zmieniony przy wyniku 1:3 w 62. minucie. Od tego momentu naturalnie Norwegowie nieco zdjęli nogę z pedału gazu. To się zemściło w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Błąd przy dośrodkowaniu popełnił Ajer, który minął się z piłką. Ta spadła pod nogi Jacksona, który zagrał do Sarra, a ten pokonał bramkarza Norwegii.

Trafienie na 3:2 dało Senegalczykom nadzieję na zdobycie choćby punktu. Na nic się to jednak zdało. Norwegowie "dowieźli" wynik 3:2 do końca meczu i wygrali dwunasty z rzędu mecz o punkty. Dzięki temu do meczu z Francją podejdą z realnymi szansami na zwycięstwo w grupie. Wygrany z tamtego meczu zgarnie pełną pulę, ale Francuzom do szczęścia wystarczy remis.

Statystyki meczu Norwegia 3 - 2 Senegal Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 13 16 Strzały celne 7 4 Strzały niecelne 3 7 Strzały zablokowane 3 5 Ataki 71 98

Erling Haaland, największa gwiazda reprezentacji Norwegii Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





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