Norwegia wyrzucona po skandalu. Haaland wysłał wiadomość, możliwa zmiana

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Mecz Norwegów z Anglikami był wielkim sportowym widowiskiem. Po ostatnim gwizdku więcej mówi się jednak o "aferze kablowej". Wielka kontrowersja sprawiła, że Wikingowie stracili gola na 1:1, który okazał się kluczowy dla całej rywalizacji. Po odpadnięciu z mundialu Erling Braut Haaland stanął do rozmowy z mediami i podsumował udział Norwegii na tych mistrzostwach świata.

Erling Haaland - lider reprezentacji Norwegii
Erling HaalandRichard PelhamGetty Images

Po meczu Norwegii z Anglią głównym tematem jest "afera kablowa". Tuż przed golem 1:1 piłka wybita przez bramkarz Wikingów uderzyła w kabel kamery poruszającej się wzdłuż i wszerz boiska.

Kontakt piłki z ciałem obcym powinien wywołać gwizdek arbitra. W tej sytuacji należało przerwać grę i zarządzić rzut sędziowski. Nic takiego się jednak nie stało. Chwilę później Jude Bellingham strzelił gola na 1:1. Mimo że Nyland zwrócił uwagę sędziemu na ten incydent, pozostał on bez reakcji.

VAR również nie zareagował. Po meczu FIFA tłumaczyła, że nie został zarejestrowany żaden kontakt z piłką za pomocą czujnika wmontowanego w futbolówkę. Powtórki wideo wskazują jednak jednoznacznie, że piłka zahaczyła o kabel i zmieniła tor lotu.

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Haaland nie wspomniał o kontrowersjach. Skupił się na sukcesie Norwegii

Po meczu Erling Haaland stanął do rozmowy z mediami. W momencie, kiedy niemal cały jego kraj nie mógł pogodzić się ze skandalem, on wypowiedział słowa, które przejdą do historii całej Norwegii.

- Sposób, w jaki umieściliśmy Norwegię na mapie, porusza moje serce - mówił przejęty Erling Haaland.

- Mam nadzieję, że teraz uda nam się coś osiągnąć, jeśli chodzi o Euro, Mistrzostwa Świata i wszystko inne, ponieważ nasze pokolenie jest niesamowite, a to wszystko motywuje młodych ludzi w Norwegii, którzy wierzą, że można grać na wielkiej scenie świata w koszulce norweskiej reprezentacji - dodał lider reprezentacji Norwegii.

Haaland wierzy w wielką zmianę. Wiadomość dla całej Norwegii

Jak widać, Erling Haaland w ogóle nie wspomina o sędziowskich kontrowersjach. Postanowił zachować najwyższą możliwą klasę i skupił się na pozytywnym przesłaniu dotyczącym wielkiego osiągnięcia Norwegii. Kiedy cały świat grzmi o aferze, naapstnik skupił się na rzeczach pozytywnych i znów pokazał swój niesamowity charakter, za który pokochał go cały piłkarski świat.

Haaland mówił również o możliwej wielkiej zmianie. Piłkarz bardzo chciałby, aby ten sukces przyczynił się do wielkiej ewolucji całej Norwegii na piłkarskiej mapie świata.

- Myślę, że to zmienia Norwegię, myślę, że zmienia mnie. Mówiłem to wiele razy, budujemy tu coś dużego. Chodzi o to, żeby to utrzymać, bo po raz kolejny pokazaliśmy, że można być jednym z największych piłkarskich narodów na świecie - skomentował Haaland.

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Erling Braut HaalandAbdulhamid HosbasAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 9 unosi ręce w geście triumfu, wokół niego stoją inni zawodnicy drużyny w podobnych strojach.
Erling HaalandWilliam VolcovEast News


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