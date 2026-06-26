Norwegia - Francja. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Norwegia - Francja na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 26 czerwca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Norwegia - Francja. Spotkanie dwóch niepokonanych drużyn grupy I

Reprezentacja Francji, która znów walczy o tytuł mistrzów świata, świetnie weszła w mundial 2026. "Trójkolorowi" najpierw pokonali 3:1 Senegal, a następnie 3:0 Irak. Prym w kadrze Didiera Deschampsa wiedzie Kylian Mbappe, który zdobył już cztery gole. Dziś jednak Francuzi zmierzą się ze zdecydowanie najsilniejszym jak dotąd zespołem, który w swoich szeregach ma równie skuteczną "strzelbę".

Mowa rzecz jasna o Norwegii i Erlingu Haalandzie. Piłkarze ze Skandynawii na razie są najlepszymi kandydatami na "czarnego konia" turnieju. W dotychczasowych meczach rozbili Irak 3:1 oraz wygrali z Senegalem 3:2. Z kolei Haaland, podobnie jak Mbappe ma już cztery trafienia na koncie, co zapowiada niezwykle interesujące widowisko.

Oba zespoły zagrały przeciwko sobie jak dotąd 15 razy. Siedem zwycięstw odniosła Francja, cztery Norwegia i w czterech przypadkach padł remis. Ostatnie spotkanie odbyło się dawno, bo w 2014 roku. Wówczas w meczu towarzyskim 4:0 triumfowali "Trójkolorowi". Dziś również są faworytami, ale forma piłkarzy z "Kraju Wikingów" pozwala myśleć, że są oni w stanie sprawić niespodziankę.

Mecz Norwegia - Francja. Mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Norwegia - Francja na MŚ 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 26 czerwca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Jules Kounde i Kylian Mbappe w barwach reprezentacji Francji podczas mundialu 2026 FRANCK FIFE AFP

Erling Haaland, największa gwiazda reprezentacji Norwegii Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





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