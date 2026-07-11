Norwegia - Anglia. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Norwegia - Anglia w ramach ćwierćfinału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 11 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Norwegia - Anglia. Jaka była droga obu drużyn do ćwierćfinału MŚ 2026?

Norwegia w pięciu dotychczasowych meczach odniosła cztery zwycięstwa. Przegrała jedynie z Francją, gdzie wyszła rezerwowym składem, będąc pewna awansu do fazy pucharowej. W 1/16 finału piłkarze ze Skandynawii pokonali 2:1 Wybrzeże Kości Słoniowej, a w 1/8 trafili na Brazylię. Przed starciem tego spotkania Norwegowie nie byli faworytami, ale też nikt nie skazywał ich na porażkę. Ostatecznie ekipę z "Kraju Wikingów" do zwycięstwa poprowadził Erling Haaland, który ustrzelił dublet, a jego reprezentacja pokonała "Canarinhos" 2:1.

Reprezentacja Anglii zaczęła mundial 2026 od zwycięstwa 4:2 nad Chorwację. W kolejnych spotkaniach grupowych piłkarze Thomasa Tuchela przestali już zachwycać, ale mimo to awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Anglicy nie zachwycili też w 1/16 finału, gdzie dopiero w ostatnim kwadransie niezawodny Harry Kane strzelił dwie bramki, odwracając losy spotkania z DR Konga. Z kolei 1/8 "Synowie Albionu" rozegrali bodaj najciekawszy i pełen zwrotów akcji mecz z Meksykiem, który ostatecznie pokonali 3:2.

To będzie 13 w historii mecz obu tych reprezentacji. Jak na razie siedmiokrotnie wygrywała Anglia, dwa razy Norwegia i dwukrotnie padł remis. Faworytami dzisiejszej konfrontacji są Anglicy, ale Norwegowie prezentują się znakomicie, a wyeliminowaniem Brazylii pokazali, że na tym turnieju mogą zawalczyć nawet o medal.

Norwegia - Anglia. Ćwierćfinał mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Ćwierćfinał Norwegia - Anglia na mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 11 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Harry Kane i Jude Belligham w reprezentacji Anglii Takuya Yoshino AFP

Norwegia awansowała do ćwierćfinału tegorocznego mundialu ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AFP





Jude Bellingham jest najlepszym piłkarzem reprezentacji Anglii na tym turnieju". Eksperci są pewni Polsat Sport