Nokaut w 125. minucie. Ten gol trafia do historii. Numer 1 w dziejach MŚ

Ten wieczór zapisze się w historii reprezentacji Belgii i mistrzostw świata. W Seattle obejrzeliśmy bardzo ciekawy mecz "Czerwonych Diabłów" z Senegalem. Podopieczni Rudiego Garcii przegrywali już 0:2, ale wywalczyli awans do 1/8 finału. Odrabianie strat zaczęli niezwykle późno, bo w 86. minucie za sprawą Romelu Lukaku. 180 sekund później był już remis, bo do siatki trafił Youri Tielemans.

Również on podszedł do rzutu karnego podyktowanego już w doliczonym czasie drugiej połowy dogrywki. Lamine Camara popełnił faul fatalny w skutkach. Początkowo wydawało się, że "jedenastkę" wykona Lukaku, ale jednak to środkowy pomocnik dostał szansę na dublet, której nie zmarnował.

Gdy pokonał Mory'ego Diawa, na zegarze meczowym widniało 124:43. Gol padł więc w 125. minucie, gra toczyła się aż do 131.

Gol Tielemansa późny jak żaden inny. W Hiszpanii już wyliczyli

Jak już wyliczył znany hiszpański statystyk Alexis María Martín-Tamayo Blázquez znany w sieci pod pseudonimem MisterChip, to najpóźniejsze trafienie w historii czempionatów globu. W tym zestawieniu o 3 minuty i 54 sekundy wyprzedziło to Abdelmoumene Djabou w starciu Algieria - Niemcy (przegrana jego zespołu 1:2, 1/8 finału MŚ 2014).

Na trzecim miejscu znajduje się trafienie Alessandro Del Piero z półfinału Włochy - Niemcy z 2006 roku (120:13). To po nim Dariusz Szpakowski krzyknął "Nie będzie arrivederci. Forza Italia do Berlina!"

Czwarta pozycja dla Anglika Geoffa Hursta, który skompletował hat-tricka w finale z RFN w 1966 roku (4:2, gol w 119:51).

Co ciekawe, piąta lokata wiąże się z odpadnięciem... Belgów. W 1990 r. w 1/8 finału za burtę turnieju wyrzucił ich Anglik David Platt (119:23).

W nocy z wtorku na środę kibice byli więc świadkami napisania ważnego rozdziału dziejów MŚ.

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Radość Belgii Alex Grimm Getty Images

MŚ 2026: Romelu Lukaku (z lewej) przyczynił się do uratowania punktu przez Belgów w starciu z Egiptem. "Czerwone Diabły" nie mogą być jednak w pełni zadowolone po tej rywalizacji DIRK WAEM AFP

Rudi Garcia AFP





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