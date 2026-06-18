Nocne ogłoszenie, z Hiszpanii do Anglii. Kadrowicz bohaterem hitu

Reprezentacja Hiszpanii nie będzie dobrze wspominać swojego inauguracyjnego występu na mundialu 2026 - "La Furia Roja", ku zaskoczeniu licznych obserwatorów, zremisowała bowiem bezbramkowo z Republiką Zielonego Przylądka, co z pewnością było rezultatem wyraźnie poniżej oczekiwań skierowanych wobec urzędujących mistrzów Europy.

Całe spotkanie przesiedział na ławce Victor Munoz, lewy napastnik, który wciąż czeka na swój wielki debiut na mistrzostwach świata. Mimo tego, że nie zjawił się on na murawie w starciu przeciwko Kabowerdeńczykom, to i tak zdołał w pewien sposób skupić na sobie sporo uwagi...

Victor Munoz bohaterem wielkiego zwrotu akcji. Członek hiszpańskiej kadry przenosi się z Osasuny do Liverpoolu

Jak bowiem podał w nocy z 17 na 18 czerwca włoski dziennikarz Fabrizio Romano, doszło do wybuchu prawdziwej transferowej bomby z udziałem 22-latka - ma on bowiem trafić z Osasuny do Liverpool F.C.

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Wedle Romano testy medyczne gracza w związku z tymi przenosinami zostały już zakończone w USA, a w najbliższym czasie możemy spodziewać się oficjalnego komunikatu w sprawie gracza ze strony "The Reds".

Cały ten ruch jest o tyle zaskakujący, że Munoz miał w ostatnim czasie mocno negocjować z Newcastle United i wydawało się, że jego dołączenie do "Srok" jest niemal pewne. Ekipa z Anfield niespodziewanie jednak pojawiła się z własną propozycją dla zawodnika, aktywując dodatkowo jego klauzulę wykupu wynoszącą 40 mln euro. Co ciekawe połowa z tych pieniędzy ma trafić do... Realu Madryt, czyli dawnej drużyny skrzydłowego, która zachowała sobie procent od kolejnej sprzedaży.

Umowa Munoza z Liverpoolem ma być ważna do czerwca 2032 roku.

MŚ 2026: Hiszpania zagra w grupie jeszcze z Arabią Saudyjską i Urugwajem

Na razie jednak piłkarz skupia się wciąż na mundialu - kolejną szansę na debiut na imprezie tej rangi będzie mieć 21 czerwca o godz. 18.00 polskiego czasu, kiedy to Hiszpania zmierzy się z Arabią Saudyjską. Na zakończenie fazy grupowej, 27 czerwca o godz. 02.00, "La Furia Roja" spróbuje swych sił przeciwko Urugwajowi.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 Dan Mullan AFP





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