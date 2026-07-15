We wtorek w mediach pojawiła się sensacyjnie brzmiąca informacja, dotyczące możliwych roszad na szczytach władzy w FIFA. Wielkimi krokami zbliżają się bowiem wybory, których Gianni Infantino będzie bronił stołka prezydenta międzynarodowej federacji. Te odbędą się 18 marca przyszłego roku podczas Kongresu FIFA w Rabacie - stolicy Maroka.

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Wydaje się, że reelekcja Szwajcara będzie jedynie formalnością. Nawet jednak, gdy do niej dojdzie, to najprawdopodobniej nie bez walki. Rośnie bowiem opozycja sprzeciwiająca się powszechnie krytykowanemu ostatnio 56-latkowi. A na jej czele - jak się okazuje - może stanąć właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski.

- Wiele federacji zrzeszonych w UEFA, w tym Belgia i Polska, poparłoby kandydaturę prezesa PSG, Nassera Al-Khelaifiego, w nadchodzących wyborach. (...) Z informacji "talkSPORT" wynika również, że przedstawiciele władz piłkarskich z Bośni, Norwegii, Szwecji, Niemiec i Hiszpanii rozmawiali o poparciu innych kandydatów z Europy, w tym właściciela Legii, Dariusza Mioduskiego - przekazał wczoraj dziennikarz wspomnianego serwisu Ben Jacobs.

W środę pojawiły się natomiast nowe doniesienia. Jak się okazuje wolta przeciwko Gianniemu Infantino na dobre już się rozpoczęła.

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Chodzi o artykuł niemieckiego "Bilda", który donosi o ostatniej decyzji tamtejszej federacji.

- Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) ma już dość prezesa FIFA Gianniego Infantino. Od czasu skandalu związanego z uchyloną karą zawieszenia za czerwoną kartkę dla amerykańskiego napastnika Folarina Baloguna w 1/8 finału przeciwko Belgii, po telefonie prezydenta USA Donalda Trumpa do Infantino, DFB pod przewodnictwem prezesa Bernda Neuendorfa dystansuje się od niego. Świadczy o tym incydent, który DFB potwierdziło dziennikowi "Bild" - czytamy.

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A mowa o odmowie podpisania listu poparcia dla Gianniego Infantino przed wyborami na sternika FIFA. Podczas mundialu przedstawicieli 16 uczestniczących w imprezie europejskich federacji odwiedzać miał pochodzący z Azerbejdżanu i odpowiedzialny za Stary Kontynent dyrektor FIFA Elkhan Mammadov, namawiając ustnie o wsparcie Szwajcara.

Niemiecki Związek Piłki Nożnej odmówił jednak podpisania listu poparcia - w przeciwieństwie do innych federacji, które później żałowały tej decyzji po aferze Balogunem

Dziennikarze zza naszej zachodniej granicy nie mają jednak wątpliwości, że Gianniemu Infantino uda się zachować posadę, między innymi dzięki poparciu, jakim może cieszyć się w Afryce, Azji oraz Ameryce Południowej.

Gianni Infantino (na pierwszym planie) w towarzystwie prezydenta USA, Donalda Trumpa ROBERTO SCHMIDT East News

Dariusz Mioduski Foto Olimpik AFP





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