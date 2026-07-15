Niezwykłe doniesienia o Polaku. To nie koniec. Weto Niemców, mają tego dość

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Przed półfinałami mistrzostw świata media obiegły wieści dotyczące możliwej wolty wobec prezydenta FIFA Gianniego Infantino. Były one o tyle sensacyjne, że na możliwego konkurenta Szwajcara w walce o reelekcję typowały właściciela Legii Warszawa - Dariusza Mioduskiego. Dziś natomiast możemy śledzić dalsze odsłony europejskiego bunty wobec obecnego szefa międzynarodowej federacji. Dotyczą one weta, które postawili Niemcy.

Gianni Infantino i Dariusz Mioduski w garniturach. Jedna osoba wskazuje palcem i trzyma dokumenty, druga opiera rękę o twarz.
Na zdjęciu Gianni Infantino oraz Dariusz MioduskiIMAGO/Matthias Koch/Imago Sport and News/East News / STACH ANTKOWIAK/REPORTERReporter

We wtorek w mediach pojawiła się sensacyjnie brzmiąca informacja, dotyczące możliwych roszad na szczytach władzy w FIFA. Wielkimi krokami zbliżają się bowiem wybory, których Gianni Infantino będzie bronił stołka prezydenta międzynarodowej federacji. Te odbędą się 18 marca przyszłego roku podczas Kongresu FIFA w Rabacie - stolicy Maroka.

Stan wrzenia w Hiszpanii. Decyzja przed finałem mundialu wywołała wściekłość

Wydaje się, że reelekcja Szwajcara będzie jedynie formalnością. Nawet jednak, gdy do niej dojdzie, to najprawdopodobniej nie bez walki. Rośnie bowiem opozycja sprzeciwiająca się powszechnie krytykowanemu ostatnio 56-latkowi. A na jej czele - jak się okazuje - może stanąć właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski.

- Wiele federacji zrzeszonych w UEFA, w tym Belgia i Polska, poparłoby kandydaturę prezesa PSG, Nassera Al-Khelaifiego, w nadchodzących wyborach. (...) Z informacji "talkSPORT" wynika również, że przedstawiciele władz piłkarskich z Bośni, Norwegii, Szwecji, Niemiec i Hiszpanii rozmawiali o poparciu innych kandydatów z Europy, w tym właściciela Legii, Dariusza Mioduskiego - przekazał wczoraj dziennikarz wspomnianego serwisu Ben Jacobs.

W środę pojawiły się natomiast nowe doniesienia. Jak się okazuje wolta przeciwko Gianniemu Infantino na dobre już się rozpoczęła.

Zobacz również:

Na zdjęciu Lionel Messi i Lionel Scaloni po ostatnim finale MŚ oraz Pedro Porro z reprezentacji Hiszpanii
Mundial

Burza po decyzji FIFA. Zmiana na finał MŚ. Konflikt z regulaminem

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Media huczą o Dariuszu Mioduskim. A Niemcy składają weto wobec Gianniego Infantino

Chodzi o artykuł niemieckiego "Bilda", który donosi o ostatniej decyzji tamtejszej federacji.

- Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) ma już dość prezesa FIFA Gianniego Infantino. Od czasu skandalu związanego z uchyloną karą zawieszenia za czerwoną kartkę dla amerykańskiego napastnika Folarina Baloguna w 1/8 finału przeciwko Belgii, po telefonie prezydenta USA Donalda Trumpa do Infantino, DFB pod przewodnictwem prezesa Bernda Neuendorfa dystansuje się od niego. Świadczy o tym incydent, który DFB potwierdziło dziennikowi "Bild" - czytamy.

Hiszpanie triumfują. Francuzi na kolanach, a to nie koniec. Jest komunikat FIFA

A mowa o odmowie podpisania listu poparcia dla Gianniego Infantino przed wyborami na sternika FIFA. Podczas mundialu przedstawicieli 16 uczestniczących w imprezie europejskich federacji odwiedzać miał pochodzący z Azerbejdżanu i odpowiedzialny za Stary Kontynent dyrektor FIFA Elkhan Mammadov, namawiając ustnie o wsparcie Szwajcara.

Niemiecki Związek Piłki Nożnej odmówił jednak podpisania listu poparcia - w przeciwieństwie do innych federacji, które później żałowały tej decyzji po aferze Balogunem
przekazał "Bild"

Dziennikarze zza naszej zachodniej granicy nie mają jednak wątpliwości, że Gianniemu Infantino uda się zachować posadę, między innymi dzięki poparciu, jakim może cieszyć się w Afryce, Azji oraz Ameryce Południowej.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Gregg Berhalter
Robert Lewandowski

Chicago Fire zawiodło. Znamy za to prawdziwą rolę Roberta Lewandowskiego

Przemysław Langier
Przemysław Langier
Dwóch mężczyzn w eleganckich garniturach stoi na tle czarnej ściany z logotypami FIFA oraz napisem 'Football Unites The World'.
Gianni Infantino (na pierwszym planie) w towarzystwie prezydenta USA, Donalda TrumpaROBERTO SCHMIDTEast News
starszy mężczyzna z siwymi, kręconymi włosami ubrany w beżowy płaszcz i niebieską koszulę stoi w jasnym, nowoczesnym wnętrzu stadionu
Dariusz MioduskiFoto OlimpikAFP


Lionel Messi już niedługo może zakończyć karierę. "Niech on gra do 50". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja