Niewiarygodny pomysł szefa FIFA. Ujawniono, jakiego chce meczu

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Konflikt Palestyny z Izraelem sięga tak naprawdę poprzedniego wieku. Jako główne przyczyny wskazuje się narodowości oraz wyznania. Szalony pomysł w tym kontekście pojawił się u działaczy FIFA. Według informacji "The Guardian" Gianni Infantino i jego współpracownicy chcą zorganizować mecz właśnie między Izraelem i Palestyną.

Gianni Infantino
Gianni InfantinoPatrick T. Fallon / AFPEast News

Obecnie oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są za ocean, gdzie w USA, Kanadzie i Meksyku odbywają się mistrzostwa świata. W tych ostatecznie udział bierze reprezentacja Iranu, co przez przynajmniej kilka tygodni nie było pewne ze względu na konflikt zbrojny z organizatorami - USA.

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Wokół mundialu jak zawsze nie brakuje kontrowersji, także tych politycznych. Okazuje się, że FIFA wpadła na kolejny zaskakujący pomysł. Trudno bowiem inaczej nazwać ideę organizacji meczu między Izraelem i Palestyną, a więc państwami, które jeszcze w poprzednim wieku weszły w stan konfliktu między sobą.

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W rozgrywkach, w których miałby odbyć się ten mecz udział weźmie także Rosja. Takie informacje przekazuje jednak angielski "The Guardian". "FIFA chce, aby symboliczny mecz pomiędzy Izraelem i Palestyną został rozegrany jako mecz otwarcia nowego turnieju U-15 w Stanach Zjednoczonych we wrześniu" - czytamy na początku artykułu.

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"Choć nie są to oficjalne Mistrzostwa Świata do lat 15, rozgrywki będą otwarte dla wszystkich 211 członków FIFA, w tym dla Rosji, która nadal ma zakaz wstępu na poziom seniorski. FIFA ogłosiła szczegóły turnieju w grudniu ubiegłego roku i ma ambitne plany dotyczące meczu otwarcia, ponieważ Gianni Infantino jest zdeterminowany, aby wykorzystać piłkę nożną jako narzędzie promowania pokoju i globalnej jedności"- napisano dalej.

Łysy mężczyzna w ciemnym płaszczu spaceruje po stadionie, w tle widoczne rozmyte elementy trybun oraz sprzęt sportowy osłonięty folią.
Gianni InfantinoUlrik PedersenAFP


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