Obecnie oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są za ocean, gdzie w USA, Kanadzie i Meksyku odbywają się mistrzostwa świata. W tych ostatecznie udział bierze reprezentacja Iranu, co przez przynajmniej kilka tygodni nie było pewne ze względu na konflikt zbrojny z organizatorami - USA.

Wokół mundialu jak zawsze nie brakuje kontrowersji, także tych politycznych. Okazuje się, że FIFA wpadła na kolejny zaskakujący pomysł. Trudno bowiem inaczej nazwać ideę organizacji meczu między Izraelem i Palestyną, a więc państwami, które jeszcze w poprzednim wieku weszły w stan konfliktu między sobą.

FIFA chce meczu Izraela z Palestyną. Zagrać mogą Rosjanie

W rozgrywkach, w których miałby odbyć się ten mecz udział weźmie także Rosja. Takie informacje przekazuje jednak angielski "The Guardian". "FIFA chce, aby symboliczny mecz pomiędzy Izraelem i Palestyną został rozegrany jako mecz otwarcia nowego turnieju U-15 w Stanach Zjednoczonych we wrześniu" - czytamy na początku artykułu.

"Choć nie są to oficjalne Mistrzostwa Świata do lat 15, rozgrywki będą otwarte dla wszystkich 211 członków FIFA, w tym dla Rosji, która nadal ma zakaz wstępu na poziom seniorski. FIFA ogłosiła szczegóły turnieju w grudniu ubiegłego roku i ma ambitne plany dotyczące meczu otwarcia, ponieważ Gianni Infantino jest zdeterminowany, aby wykorzystać piłkę nożną jako narzędzie promowania pokoju i globalnej jedności"- napisano dalej.

Gianni Infantino Ulrik Pedersen AFP





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