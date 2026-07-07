Forma Lionela Messiego była sporą niewiadomą przed startem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Trudno bowiem ocenić dyspozycję piłkarza na bazie występów tylko w rozgrywkach amerykańskiej MLS. Tam Leo wygląda fantastycznie. Szybko dostaliśmy potwierdzenie, że najwyższym poziomie wciąż sobie radzi.

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Na otwarcie turnieju Argentyńczycy rozbili 3:0 słabiutką Algierię. Wszystkie trzy gole w tamtym meczu strzelił Leo Messi. W kolejnym meczu mistrzowie świata mierzyli się z Austriakami. Ci jawili się jako rywal całkiem wymagający dla obrońców tytułu. Tak jednak nie było.

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Argentyńczycy wygrali 2:0, a oba gole strzelił Messi, co więcej, wcześniej zmarnował rzut karny. W trzecim grupowym spotkaniu Leo zaczął na ławce, ale po wejściu na boisko wykorzystał rzut wolny. W 1/16 finału z Wyspami Zielonego Przylądka Messi strzelił gola i zaliczył asystę, prowadząc zespół do wygranej 3:2.

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W rywalizacji o ćwierćfinał Argentyńczycy mierzyli się w Atlancie z Egiptem. Scaloni dokonał kilku zmian w składzie, ale Messi w nim oczywiście pozostał. Początek tego meczu był iście sensacyjny. Już w 15. minucie zespół obrońców tytułu stracił gola na 0:1 i musiał rozpocząć misję odrobienia strat.

Okazja ku temu przyszła błyskawicznie. Już sześć minut później do piłki ustawionej na 11. metrze od bramki Egiptu podszedł Messi. Argentyńczyk przegrał jednak pojedynek z bramkarzem, marnując drugi rzut karny na tym mundialu. Tym samym 39-latek stał się jedynym piłkarzem w historii, który na jednym mundialu nie wykorzystał dwóch karnych.

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Leo Messi Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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