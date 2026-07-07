Niewiarygodne. Messi znów to zrobił. O tym będzie mówił cały świat
Lionel Messi w trwającym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku prezentuje wyborną formę. Do 1/8 finału Argentyńczyk przystępował z dorobkiem aż siedmiu strzelonych goli. Miał na koncie także zmarnowany rzut karny. Argetyna o ćwierćfinał rywalizowała z Egiptem, a Messi już w 21. minucie podszedł do "jedenastki" przy wyniku 0:1. 39-latek przegrał pojedynek z bramkarzem.
Forma Lionela Messiego była sporą niewiadomą przed startem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Trudno bowiem ocenić dyspozycję piłkarza na bazie występów tylko w rozgrywkach amerykańskiej MLS. Tam Leo wygląda fantastycznie. Szybko dostaliśmy potwierdzenie, że najwyższym poziomie wciąż sobie radzi.
Pogodowy armagedon na mistrzostwach świata. Hitowe spotkanie zagrożone
Na otwarcie turnieju Argentyńczycy rozbili 3:0 słabiutką Algierię. Wszystkie trzy gole w tamtym meczu strzelił Leo Messi. W kolejnym meczu mistrzowie świata mierzyli się z Austriakami. Ci jawili się jako rywal całkiem wymagający dla obrońców tytułu. Tak jednak nie było.
Messi marnuje rzut karny. Jedyny taki piłkarz w historii
Argentyńczycy wygrali 2:0, a oba gole strzelił Messi, co więcej, wcześniej zmarnował rzut karny. W trzecim grupowym spotkaniu Leo zaczął na ławce, ale po wejściu na boisko wykorzystał rzut wolny. W 1/16 finału z Wyspami Zielonego Przylądka Messi strzelił gola i zaliczył asystę, prowadząc zespół do wygranej 3:2.
Anglicy ruszają do ofensywy. Wszystko przez Trumpa. FIFA pod ścianą
W rywalizacji o ćwierćfinał Argentyńczycy mierzyli się w Atlancie z Egiptem. Scaloni dokonał kilku zmian w składzie, ale Messi w nim oczywiście pozostał. Początek tego meczu był iście sensacyjny. Już w 15. minucie zespół obrońców tytułu stracił gola na 0:1 i musiał rozpocząć misję odrobienia strat.
Okazja ku temu przyszła błyskawicznie. Już sześć minut później do piłki ustawionej na 11. metrze od bramki Egiptu podszedł Messi. Argentyńczyk przegrał jednak pojedynek z bramkarzem, marnując drugi rzut karny na tym mundialu. Tym samym 39-latek stał się jedynym piłkarzem w historii, który na jednym mundialu nie wykorzystał dwóch karnych.