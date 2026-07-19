Na ten wieczór czekali chyba wszyscy fani piłki nożnej. W niedzielny wieczór na MetLife Stadium rozpoczęła się bowiem walka dwóch potęg, reprezentacji Hiszpanii oraz reprezentacji Argentyny, o tytuł mistrza świata. W tym roku FIFA oraz kraje organizujące turniej nie miały zamiaru się ograniczać i jeszcze przed rozpoczęciem zmagań wiadomo było, że tegoroczna edycja mundialu przejdzie do historii. Mocno zainspirowano się przede wszystkim sportami popularnymi w Stanach Zjednoczonych i zdecydowano, że podobnie jak podczas Super Bowl w trakcie finałowego meczu piłkarskich mistrzostw świata odbędzie się Halftime Show.

Wielka impreza podczas Halftime Show. Shakira znów zachwyciła

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami po pierwszej połowie piłkarze Hiszpanii i Argentyny udali się do szatni, a na murawie odbyła się kilkunastominutowa huczna celebracja. Halftime show rozpoczęła ikona popu - Madonna. 67-latka pojawiła się w towarzystwie piłkarskich legend, Ronaldo Luisa Nazario de Limy oraz Ronaldinho.

Olbrzymie poruszenie wywołał występ jednego z najpopularniejszych południowokoreańskich zespołów - BTS. Panowie wykonali oni swój hitowy singiel "Dynamite" i otrzymali głośne owacje od obecnych na stadionie kibiców.

Następnie na murawie MetLife Stadium zaprezentował się Justin Bieber. Kanadyjczyk nieco "spowolnił" tempo i zamiast postawił na jeden ze swoich hitowych utworów wykonał jedną z nowszych piosenek - "Everything Hallelujah".

Podczas Halftime Show nie zabrakło także artystki, dla której nagranie przebojów na mistrzostwa świata to już swego rodzaju tradycja. Shakira przed kibicami obecnymi na stadionie wykonała hit "Dai Dai" wraz z Burna Boyem, a następnie oboje dołączyli do pozostałych artystów na środku murawy, aby wspólnie bawić się podczas występu Chrisa Martina z zespołu Coldplay i chóru dziecięcego PS22 Chorus.

Halftime Show podczas finału mistrzostw świata Soccrates Images Getty Images

To będzie finał pełen emocji

Ostatecznie w pierwszej połowie meczu ani Hiszpanii, ani Argentynie nie udało się otworzyć wyniku spotkania. Emocje sięgały jednak zenitu już od pierwszych minut. Prowadzący finałowe starcie Slavko Vincić z początku pozwalał obu drużynom grać zacięcie, jednak z czasem ataki na rywali zaczęły być już nie do zignorowania i w 41. minucie jako pierwszy żółtą kartkę obejrzał Lisandro Martinez.

Justin Bieber podczas Halftime Show Anadolu Getty Images

BTS podczas Halftime Show Bradley Collyer - PA Images Getty Images

Shakira i Burna Boy podczas Halftime Show Maja Hitij - FIFA Getty Images





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