Niespodziewana zmiana. Reprezentacja zagra w Warszawie, ale nie na PGE Narodowym
Chociaż PGE Narodowy nazywany jest domem reprezentacji Polski, to piłkarze prowadzeni przez Jana Urbana zagrają z Finlandią, a później towarzysko z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim. Nie oznacza to jednak, że w Warszawie zabraknie piłkarskich emocji. UEFA poinformowała, że Ukraina zagra z Islandią w Warszawie, ale nie będzie to PGE Narodowy. Wybrano inny obiekt.
Od momentu rozpoczęcie pełnoskalowej wojny w Ukrainie, reprezentacja narodowa naszych wschodnich sąsiadów oraz ich kluby w europejskich pucharach, rozgrywają kolejne "domowe" mecze na obcych boiskach - przede wszystkim w Polsce.
Przed kilkoma tygodniami pojawiła się informacja o tym, że Ukraińcy mają rozegrać wszystkie spotkania w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata we Wrocławiu - w tym hitowe starcie z Francją. Okazuje się jednak, że w tym temacie nadeszła wielka zmiana.
Ukraińcy zagrają w Warszawie. Jest komunikat, to nie PGE Narodowy
Na stronie UEFA widnieje bowiem informacja mówiąca o tym, że spotkanie to będzie rozegrane nie na Dolnym Śląsku, ale w polskiej stolicy. W przeciwieństwie do reprezentacji Polski, Ukraińcy nie zagoszczą jednak na PGE Narodowym.
Po wejściu w szczegóły spotkania Ukraina - Islandia pojawia się komunikat mówiący o tym, że mecz ten zostanie rozegrany na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego.
Mecz zaplanowano na 16 listopada. Dla naszych wschodnich sąsiadów będzie to spotkanie kończące rywalizację w eliminacjach do mistrzostw świata, które odbędą się za kilka miesięcy w Kanadzie, USA i Meksyku. Wcześniej zmierzą się oni - również w Polsce, z Francją i Azerbejdżanem.
O ile mecz z "Trójkolorowymi" rozegrany zostanie zgodnie z planem, na Tarczyński Arena we Wrocławiu, to już starcie z Azerami, w październiku, odbędzie się na stadionie Cracovii.
Dwa dni przed starciem Ukraińców z Islandią, reprezentacja Polski również zagra w Warszawie. Biało-czerwoni podejmą wtedy Holendrów na PGE Narodowym.
Zanim piłkarze prowadzeni przez trenera Jana Urbana zameldują się w "domu reprezentacji" Polski, czekają ich domowe spotkania z Finlandią (7 września) oraz Nową Zelandią (9 października). Oba spotkania zostaną jednak rozegrane na Stadionie Śląskim w Chorzowie.