Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku zainaugurowane zostaną 11 czerwca. Na turnieju wystąpi 48 narodowych reprezentacji. "Biało - czerwoni" mieli swoją szansę w barażach, ale w decydującej batalii przegrali ze Szwecją 2:3.

Polska o krok od mundialu. Szef FIFA uciął spekulacje

Chwilę później w przestrzeni medialnej pojawiły się jednak informacje, że być może będzie potrzebne zastępstwo za reprezentację Iranu. Jest to pokłosie konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Niepoprawni optymiści twierdzili, że to może otworzyć furtkę przed Polską. Prezydent FIFA Gianni Infantino od początku studził nastroje i podkreślał z przekonaniem, że Irańczycy przylecą w czerwcu do Stanów Zjednoczonych.

Pod koniec kwietnia uciął on wszelkie spekulacje. - Iran zagra na mundialu. Powód jest bardzo prosty. Musimy się zjednoczyć i dotrzeć do ludzi. FIFA jednoczy świat. Musimy zawsze pamiętać o pozytywnym nastawieniu - powiedział szef światowej centrali.

Niespełna miesiąc do mundialu, a tu pilny apel. "Realne zagrożenie"

Od dawna wiadomo, że w trakcie mistrzostw świata mogą panować mało sprzyjające warunki atmosferyczne. Mianowicie chodzi o wielkie upały, które mogą negatywnie wpływać na piłkarzy i kibiców. W związku z tym grupa 20 międzynarodowych ekspertów w dziedzinie zdrowia, klimatu i sportu napisała list otwarty do FIFA.

Środki ochrony przed upałem, które mają być stosowane podczas rozpoczynających się 11 czerwca w USA, Kanadzie i Meksyku mistrzostw świata, są niewystarczające

Autorzy pisma są pełni obaw, gdyż ich zdaniem obecne przepisy światowej federacji dotyczące ochrony przed upałem mogą stanowić "realne zagrożenie" dla zawodników w czasie mundialu.

Eksperci zaznaczyli m.in. że piłkarze są narażeni na poważne problemy zdrowotne, ponieważ wytyczne FIFA nie odzwierciedlają aktualnej wiedzy naukowej. Wzywają oni w tej sytuacji FIFA do wprowadzenia bardziej przejrzystych zasad dotyczących opóźniania lub przekładania meczów z uwagi na ekstremalne warunki pogodowe. Jednocześnie ostrzegają, że temperatury na 14 z 16 stadionów, na których rozgrywane będą mecze mundialu, mogą przekroczyć niebezpieczne poziomy.

FIFA - licząc się z taką sytuację - podjęła już odpowiednie kroki, np. wprowadziła obowiązkowe trzyminutowe przerwy na nawodnienie organizmów w każdej połowie każdego meczu, niezależnie od warunków atmosferycznych. Na wszystkich meczach zapewniono klimatyzowane ławki dla sztabu trenerskiego i rezerwowych. Eksperci uważają, że te przerwy powinny być jednak dwa razy dłuższe, a termin spotkań należałoby zmienić, gdy temperatura przekroczy 28 stopni Celsjusza.

