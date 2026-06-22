Niesamowity Messi, oto co zrobił na mistrzostwach. Argentyna już może świętować

Leo Messi zadebiutował w reprezentacji Argentyny w sierpniu 2005 roku w spotkaniu z Węgrami i... spędził na boisku zaledwie kilkadziesiąt sekund, bowiem bardzo prędko obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę.

Ten swoisty falstart jednak nie zatrzymał jego dalszego rozwoju w drużynie narodowej - bardzo prędko znów wystąpił w biało-błękitnych barwach, a już niespełna rok po swym debiucie wziął on udział w mistrzostwach świata, które wówczas odbyły się w Niemczech.

Messi wraz z "Albicelestes" meldował się potem na każdym kolejnym mundialu, a to otworzyło przed nim szansę na osiągnięcie kilku naprawdę znaczących rekordów związanych z jego popisami w ofensywie.

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Jeszcze przed startem mundialu 2026 gracz rodem z Rosario mógł poszczycić się współdzielonym z Pele rekordem dotyczącym udziału w trafieniach na MŚ (czyli, innymi słowy, mowa tu o wskaźniku goli plus asyst) - obaj panowie mieli po 21 "oczek", natomiast hat-trick przeciwko Algierii z 17 czerwca 2026 r. pozwolił Messiemu na przeskoczenie brazylijskiej ikony.

Będąc już przy asystach, to na globalnych czempionatach między 2006 a 2022 rokiem "La Pulga" odnotował ich dokładnie osiem, tyle samo co swego czasu Diego Maradona. Co ważne, już udział w pięciu turniejach - w Niemczech, RPA, Brazylii, Rosji oraz Katarze - pozwolił mu dokonać czegoś wyjątkowego - żaden inny piłkarz nie asystował na tak wielu edycjach MŚ co Messi. Co ciekawe relatywnie blisko takiego rezultatu był m.in. Grzegorz Lato - ten odnotował asysty na trzech mundialach (1974, 1978, 1982).

Najbardziej spektakularny rekord Leo Messiego dotyczy oczywiście bramek. Wspominane już starcie z Algierią sprawiło, że dorównał on Miroslavowi Klose jako najskuteczniejszy snajper w dziejach mistrzostw - Argentyńczyk dobił do poziomu 16 bramek, a to wcale nie musiało oznaczać zatrzymania się w tej statystyce.

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(wszystkie dane za serwisem FIFA.com)

Leo Messi HAKAN AKGUN AFP

Leo Messi Luis ROBAYO AFP

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP





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