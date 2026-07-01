Niepokojące doniesienia z Meksyku. Bój o 1/8 finału opóźniony

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Mecz Meksyk - Ekwador w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata nie rozpocznie się o zaplanowanej godzinie. Organizatorzy przekazali, że starcie o najlepszą szesnastkę turnieju rozpocznie się z opóźnieniem. Powód? Warunki pogodowe panujące w Meksyku.

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Mecz Meksyk - Ekwador opóźnionyRicardo MazalanEast News

Mecz 1/16 finału pomiędzy Meksykiem, a Ekwadorem powinien rozpocząć się o godz. 3:00 czasu polskiego. Kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego pojawił się komunikat, że spotkanie rozpocznie się nieco później.

- Mecz rozpocznie się z opóźnieniem z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych - taki komunikat pojawił się na stadionie w Meksyku.

Relację tekstową "na żywo" możecie śledzić w Interii Sport.

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