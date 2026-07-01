Niepokojące doniesienia z Meksyku. Bój o 1/8 finału opóźniony

Mecz Meksyk - Ekwador w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata nie rozpocznie się o zaplanowanej godzinie. Organizatorzy przekazali, że starcie o najlepszą szesnastkę turnieju rozpocznie się z opóźnieniem. Powód? Warunki pogodowe panujące w Meksyku.