Nieodwołalna decyzja. Władze w zawieszeniu. Prezydent ogłasza tuż po finale
Reprezentacja Argentyny nie obroniła tytułu, przegrywając w wielkim finale mistrzostw świata 0:1 z Hiszpanią. Mimo to, w kraju i tak organizowane jest jednak wielkie święto rangi państwowej. Komunikat w tej sprawie przekazał już oficjalnie prezydent Javier Milei. Decyzja na szczytach argentyńskich władz już zapadła. Nieznany jest tylko dokładny termin, a w tym aspekcie wszystko zależy już tylko od Leo Messiego i spółki.
- Argentyński Związek Piłki Nożnej informuje, że zawieszone zostają mecze we wszystkich kategoriach zaplanowane na poniedziałek 20 i wtorek 21 lipca. Wynika to z powrotu reprezentacji narodowej do kraju po udziale w mistrzostwach świata 2026 - ogłosiła jeszcze przed finałem mistrzostw świata argentyńska federacja.
Już ten ruch pozwalał być pewnym, że bez względu na ostateczny rezultat decydującej potyczki z Hiszpanią kadrę "Albicelestes" czeka po powrocie do kraju huczne przywitanie. I tak też się stanie.
MŚ 2026. W Argentynie i tak święto po finale. Prezydent Javier Milei zabrał głos
Komunikat w tej sprawie opublikował po porażce Leo Messiego i spółki 0:1 prezydent Argentyny - Javier Milei. Jak obwieścił, w całym kraju mimo niepowodzenia w walce o obronę tytułu planowane jest święto, a jego termin jest zależny od decyzji samej reprezentacji.
- Mundialowe obchody. W związku z pojawiającymi się obawami dotyczącymi obchodów sukcesu reprezentacji Argentyny informuję społeczeństwo, że w zależności od decyzji zawodników i sztabu trenerskiego co do terminu celebracji, dzień ten zostanie ogłoszony świętem państwowym - czytamy na oficjalnym koncie głowy państwa.
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Nieco szerzej na temat tej sprawy rozpisuje się także poczytny serwis "La Nacion".
- Zawodnicy reprezentacji narodowej mają wylądować w poniedziałek o godzinie 17:00 na lotnisku Buenos Aires-Ezeiza czarterowym lotem z Nowego Jorku. Ich pierwszym przystankiem w Buenos Aires jest kompleks treningowy argentyńskiej federacji. Decyzja o ewentualnym święcie, rozważana od piątku, zapadła w ciągu ostatnich kilku godzin. Pytanie brzmi, czy odbędzie się ono w poniedziałek, czy we wtorek. Rząd był w pełni świadomy, że niezależnie od wyniku, miliony Argentyńczyków wyjdą na ulice, by świętować. I z tym przekonaniem zaczął planować organizację wydarzenia - przekazała tamtejsza redakcja.