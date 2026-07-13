Nienawiść, wielkie oszustwo i gol stulecia. Legendarne starcie w półfinale

To, że futbol i polityka wzajemnie się przenikają i obu tych stref nie da się całkowicie od siebie oddzielić, wiemy nawet śledząc wydarzenia dziejące się dziś. Problemy z udziałem Iranu na mundialu w USA to najlepszy przykład.

W latach 80. nie było inaczej. Wojna o Falklandy z 1982 roku ostatecznie doprowadziła do upadku junty - reżimu, który rządził Argentyną w latach 1976-1983 (jego twarzą był dyktator Jorge Rafael Videla).

Konflikt zbrojny pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną nie miała związku z piłką nożną tylko teoretycznie. W praktyce sprawił bowiem, że rywalizacja obu tych krajów stała się rzeczą wagi państwowej. Już wcześniej była jednak mocno zaogniona.

Czerwona kartka, protest i "zwierzęta". Nienawiść zaczęła się w 1966 roku

Do pierwszych potyczek dochodziło już wcześniej. W pierwszej w 1962 roku na mundialu Anglia pokonała Argentynę 3:1 już w fazie grupowej - mecz bez większej historii. W 1966 roku natomiast doszło do pierwszej poważnej awantury.

Antonio Rattín z Argentyny obejrzał czerwoną kartkę za protesty słowne. Po meczu wyznał, że nie zna powodu usunięcia go z boiska. Niemiecki arbiter wyznał, że sam nie rozumiał, co Rattin do niego krzyczał. Mówił bowiem po hiszpańsku. Czerwoną kartkę pokazał za poziom ekspresji.

Rattin przez wiele minut nie chciał opuścić boiska w ramach protestu. Nie wiedział bowiem, za co został wyrzucony. Anglia wygrała tamten mecz 1:0 po golu Geoffa Hursta - według Argentyńczyków padł on ze spalonego, co zostało nazwane "kradzieżą stulecia". "El Robo del Siglo".

To jeszcze nie koniec. Trener Anglików Alf Ramsey po meczu zabronił swoim podopiecznym wymiany koszulek z Argentyńczykami. Był wściekły na swoich rywali za sposób ich gry.

- Nasz najlepszy futbol nadejdzie w starciu z odpowiednim rywalem - zespołem, który będzie grał w piłkę, a nie zachowywał się jak zwierzęta - mówił Ramsey. Porównanie Argentyńczyków do zwierząt wywołało burzę. Zostało bowiem odebrane jako obraza na tle rasowym.

"Jeśli jesteśmy zwierzętami, to oni są złodziejami" - odpowiadali Argentyńczycy.

"Tak zaczęła się piłkarska wojna Argentyny z Anglią, to mundial 1966 był początkiem wielu dziesiątek lat futbolowej nienawiści, a słynna "ręka boga" Diego Maradony ma w nim odległe praźródło" - opisywał Leszek Jarosz w "Historii mundiali".

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Dwie twarze Maradony. "Ręka Boga" i "Gol stulecia"

Wróćmy jednak do lat 80. i wpływu Wojny o Falklandy na rywalizację Anglii z Argentyną. W 1986 roku oba zespoły zmierzyły się w ćwierćfinale. Chyba żaden inny mecz nie zapisał się w histori piłki nożnej aż tak mocno, jak ten.

Wtedy bowiem padły dwie różnie skrajnie odbierane bramki - obie autorstwa Diego Armando Maradony. "Ręka Boga" została zapamiętana jako największe oszustwo w historii piłki nożnej. "Gol Stulecia" natomiast to najpiękniejsze trafienie w historii MŚ - przynajmniej tamtych czasów.

Po tym meczu Anglicy czuli się histotycznie oszukani. I trudno było im się dziwić. Nienawiść między obiema nacjami wskoczyła na dużo wyższy poziom. Od tej pory Maradona w Anglii stał się sportowym wrogiem numer "1", a jego późniejsze upadki będą cieszyć i dawać satysfakcję Peterowi Shiltonowi - bramkarzowi, którego Maradona wówczas oszukał.

Z okazji swoich 60. urodzin Maradona powiedział, że w ramach wymarzonego prezentu chciałby strzelić Anglikom jeszcze jednego gola. Tym razem prawą ręką. Argentyńczyk nie chciał powtórzyć "Gola stulecia". Wolałby jeszcze raz oszukać Wyspiarzy, co było życzeniem niesamowicie wymownym.

Diego Maradona kontra Anglicy. Rok 1986 RODOLFO DEL PERCIO DANIEL GARCIA JOEL ROBINE AFP

David Beckham kontra Argentyna. Bolesna klęska i słodka zemsta

Następny mecz Argentyny z Anglią to rok 1998 i 1/8 finału. Wówczas Argentyna wygrała po rzutach karnych, a antybohaterem meczu został David Beckham. Właśnie wtedy młody wówczas gwiazdor stał się kozłem ofiarnym niepowodzenia na mundialu. Becks dał się sprowokować Diego Simeone (temu, który prowadzi dziś Atletico Madryt) i podciął go, leżąc na murawie.

Sędzia sięgnął po czerwoną kartkę i wyrzucił Beckhama z boiska. Anglia w osłabeniu grała łącznie przez 75 minut. Argentyna przeszła dalej, ale na francuskim mundialu nie osiągnęła sukcesu.

W 2002 roku w Korei i Japonii Argentyna była postrzegana jako jeden z dwóch (obok Francji) faworytów do tytułu. Jej selekcjonerem wówczas był Marcelo Bielsa (ten sam, który 2026 roku zaliczył spektakularną wpadkę jako trener Urugwaju).

Albicelestes z Gabrielem Batistutą trafili na Anglików już w grupie (poza tym Szwecja i Nigeria). Ich mecz był najbardziej wyczekiwanym starciem fazy grupowej. Anglia wygrała 1:0 po golu Davida Beckhama, który, jak sam powiedział, "czekał cztery lata, aby się zemścić". Ostatecznie Argentyna nie wyszła z grupy, podobnie jak obrońcy tytułu, czyli Francuzi.

Diego Simeone i David Beckham. Rok 1998 GERARD CERLES AFP

Czekali 24 lata. Wreszcie napiszą nowy rozdział rywalizacji

Na następne bezpośrednie starcie Anglicy i Argentyńczycy czekali 24 lata. Teraz zmierzą się ze sobą w półfinale mundialu. Leo Messi zapowiedział, że nie może doczekać się tego spotkania, ponieważ z Anglią jeszcze nigdy się nie mierzył - to zdanie dało do myślenia.

Rywalizacja Anglii z Argentyną w ostatnich latach znacznie ostygła. Dziś ludzie nie żywią do siebie już tak wielkiej nienawiści. Choć niewykluczone, że mecz w 2026 roku napisze swój własny rozdział historii tej rywalizacji.

Mecze Argentyny z Anglią na mistrzostwach świata

1962 - Anglia 3:1 Argentyna (faza grupowa)

1966 - Anglia 1:0 Argentyna (ćwierćfinał)

1986 - Argentyna 2:1 Anglia (ćwierćfinał, "Ręka Boga" i "Gol Stulecia" Diego Maradony)

1998 - Argentyna 2:2 Anglia (4:3 po rzutach karnych, 1/8 finału)

2002 - Argentyna 0:1 Anglia (faza grupowa)

Leo Messi HAKAN AKGUN AFP





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