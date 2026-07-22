Reprezentacja Argentyny była o krok od tego, by obronić tytuł mistrza świata wywalczony cztery lata temu w Katarze. Ostatecznie w wielkim finale mundialu 2026 "Albicelestes" ulegli jednak Hiszpanii 0:1.

Rezultat nie oddaje jednak w pełni obrazu gry, bowiem przez większą część spotkania to właśnie "La Furia Roja" wiodła prym na murawie. Podopieczni Lionela Scaloniego oczywiście również mieli swoje nieco lepsze momenty, natomiast kilkukrotnie zachowali się też niezbyt sportowo.

Bywało, że Argentyńczycy niepotrzebnie podostrzali grę, co ostatecznie skończyło się chociażby wykluczeniem Enzo Fernandeza, który w pewnej chwili wręcz wyrzucił w powietrze Paua Cubarsiego.

Najgorsze jednak nadeszło po końcowym gwizdku. Na placu gry doszło bowiem do starć, w których wzięli udział m.in. Nahuel Molina oraz Leandro Pardes (ten już wcześniej miał mocny problem z opanowaniem emocji - w 52. minucie, niedługo po wejściu do gry, otrzymał żółtą kartkę za popychanie Daniego Olmo).

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Futboliści spotkali się naturalnie z falą krytyki - i do chóru osób niezadowolonych z ich postawy dołączył też m.in. Dietmar Hamann. Niemiecka legenda w rozmowie ze Sky Sport Austria stwierdziła wprost, jakie konsekwencje powinny spotkać Molinę i Paredesa.

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"Zawiesiłbym ich obu na rok, a potem sami mogliby zdecydować, czy chcą wrócić do grania. Takie zachowanie jest jednak niedopuszczalne" - podkreślił wicemistrz globu z roku 2002. Jak dodał argentyńscy gracze "zniszczyli wiele z okazywanej im dobrej woli, którą sobie wypracowali, w dużej mierze dzięki Messiemu".

Cóż - PR-owo z pewnością to wszystko nie wyglądało dobrze...

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





"To byłoby niesprawiedliwe, gdyby Argentyna wygrała mistrzostwa". Tomasz Hajto szczerze po finale. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport