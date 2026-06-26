Niemcy zaskoczeni, pierwsza taka sytuacja w historii. Prezydent aż zareagował

Nic nie zwiastowało tego, że Ekwador urwie w czwartek punkty Niemcom. Zwłaszcza że ci od 2. minuty prowadzili po trafieniu Leroya Sane. A on nie dość, że zdołał wyrównać już siedem minut później, to dzięki trafieniu Gonzalo Platy z 77. minuty zapewnił sobie pierwsze w historii zwycięstwie nad "Die Mannschaft". Radość była podwójna, bo oznaczało to też awans do fazy play-off.

Ekwador uplasował się ostatecznie na 3. miejscu za Niemcami i Wybrzeżem Kości Słoniowej. W klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc zajmuje jednak obecnie wysoką, drugą pozycję. Chociaż swoje spotkania rozegrają jeszcze Chorwacja, Algieria, Cabo Verde, Belgia Demokratyczna Republika Konga i Senegal, "Trójkolorowi" są już pewni awansu, który zapewniają im 4 punkty.

Ekwador z awansem. Prezydent ustanowił narodowe święto

Z trybun pierwszy triumf w historii nad Niemcami obserwował prezydent Ekwadoru Daniel Noboa. - Nigdy nie porzuca się swojej drużyny. A już na pewno nie Ekwadoru - zadeklarował. A niedługo później zwrócił się z oficjalnym komunikatem do obywateli swojego kraju.

Dziękuję zawodnikom i trenerowi, którzy mimo krytyki, obelg i trudnych chwil, przez które przeszli, zdołali się podnieść i dać całemu krajowi tę ogromną radość. Jutro święto! Niech żyje Ekwador

I jak zapowiedział,, tak zrobił. Niedługo później ukazał się oficjalny komunikat, z którego wynika, że piątek 26 czerwca został w Ekwadorze ustanowiony Narodowym Dniem Kraju. I będzie wolny od pracy.

"Informuje się wszystkich obywateli, że w piątek, na całym terytorium kraju zostaną zawieszone zajęcia edukacyjne oraz działalność zawodowa. Dzień ten nie będzie podlegał odpracowaniu. Celem tego środka jest promowanie sportu oraz umacnianie jedności narodowej" - czytamy w komunikacie.

Dla Ekwadoru to drugi w historii awans do fazy play-off. Pierwszy miał miejsce w 2006 roku. "Trójkolorowi" dotarli wówczas do 1/8 finału, w której polegli 0:1 z Anglikami.

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