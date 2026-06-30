Niemcy wracają do domu. Koszmar Neuera. Gorzkie pożegnanie legendy

Manuel Neuer wrócił do reprezentacji Niemiec specjalnie na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Bramkarz naszych zachodnich sąsiadów z miejsca stał się numerem jeden u Juliana Nagelsmanna, ale ta decyzja w trakcie turnieju broniła się coraz mniej, bo "Manu" nie pokazywał wysokiego poziomu.

Mimo tego Niemcy bez większych kłopotów zapewnili sobie awans do 1/16 finału mundialu. W tej trafili na teoretycznie zdecydowanie słabszego rywala - Paragwaj. W tym przypadku teoria nie spotkała się jednak z praktyką. Od początku zdecydowanie lepiej wyglądali zawodnicy z Ameryki Południowej.

Neuer pożegnał się z kadrą. Brutalny "rekord"

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:1 po dogrywce, więc obejrzeliśmy rzuty karne. W tych skuteczniejsi byli Paragwajczycy. To oni wygrali 4:3. Jedną "jedenastkę" obronił Neuer. Był to jego ostatni kontakt z piłką w barwach reprezentacji narodowej. Niemcy wracają do domu, a Neuer pożegnał się z kadrą fatalnym rekordem.

"Co istotniejsze, stracona bramka oznaczała dla Neuera nowy, niechlubny rekord mistrzostw świata. 40-latek nie zdołał zachować czystego konta w żadnym ze swoich ostatnich dziesięciu występów na mundialu - co stanowi wyrównanie rekordu w historii tych rozgrywek. Meksykanin Antonio Carbajal również tracił co najmniej jednego gola w każdym ze swoich dziesięciu kolejnych meczów w latach 1950-1962" - czytamy w "Kickerze".

"Ostatni raz Neuer zachował czyste konto na mistrzostwach świata dwanaście lat temu - w finale mundialu w 2014 roku. Zwycięstwo 1:0 po dogrywce z Argentyną było jednym z czterech meczów tego turnieju, w których Neuer nie wpuścił bramki; w drodze po tytuł stracił łącznie tylko cztery gole" - dodano.

Neuer pożegnał się z kadrą rozczarowaniem, ale cała jego kariera w reprezentacji bez wątpienia była wybitna. Niemiecki bramkarz wystąpił w 128 meczach. Równe pięćdziesiąt razy zachował czyste konto. Jego największym sukcesem jest oczywiście mistrzostwo świata z 2014 roku.

Manuel Neuer IBO OT AFP





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