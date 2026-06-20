Niemcy - WKS. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Niemcy w drugim występie na mistrzostwach świata 2026 zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Oba zespoły zaczęły mundial od zwycięstwa, ale zwłaszcza imponująco wypadli nasi zachodni sąsiedzi. O której godzinie mecz Niemcy - WKS? Gdzie obejrzeć w TV? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarze reprezentacji Niemiec obejmują się po zdobyciu gola podczas meczu na mundialu 2026.
Piłkarze reprezentacji Niemiec z drugim meczu na mundialu 2026 zagrają z WKSRONALDO SCHEMIDTAFP

Mecz Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 20 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Niemcy - WKS. Mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Niemiec w pierwszym spotkaniu MŚ 2026 zagrała z Curacao. Piłkarze Juliana Nagelsmanna znakomicie poradzili sobie z mundialowym "kopciuszkiem", wygrywając aż 7:1. Teraz przyjdzie im zmierzyć się ze znacznie poważniejszym rywalem.

Rywalem Niemców w drugim meczu będzie Wybrzeże Kości Słoniowej. Iworyjczycy w pierwszym spotkaniu odnieśli skromne zwycięstwo, bo tylko 1:0, ale mieli też znacznie bardziej poważnego rywala od "Die Mannschaft", ponieważ zagrali z Ekwadorem.

Piłkarze z Afryki zachwycili tuż przed mundialem, pokonując Francję 2:1. Forma WKS daje poważne podstawy do tego, aby sądzić, że może ono sprawić Niemcom niemałe problemy. To spotkanie będzie zatem pierwszym poważnym sprawdzianem na tym turnieju dla naszych zachodnich sąsiadów.

Mecz Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej na mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 20 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

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Dwóch piłkarzy walczy o piłkę w powietrzu podczas meczu; jeden ubrany w pomarańczowy strój, drugi w granatowo-białe barwy.
Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało w pierwszym meczu Ekwador 1:0CHARLY TRIBALLEAU AFP


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