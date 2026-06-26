Mundialowe zmagania grupowe wkraczają właśnie w absolutnie decydującą fazę. W kilku grupach sytuacja jest już jasna, natomiast końcowe rozstrzygnięcia innych poznamy już w niedalekiej przyszłości.

25 czerwca wyklarowała się także sytuacja w grupie "E". Jeszcze przed rozpoczęciem ostatniej kolejki niemal pewni wyjścia do fazy pucharowej z 1. miejsca byli Niemcy. Czwartkowy mecz z Ekwadorem był dla nich de facto jedynie formalnością.

Selekcjoner Niemców nawet się nie krył. Ujawnia prawdę ws. mundialu

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu z Ekwadorczykami selekcjoner reprezentacji Niemiec - Julian Nagelsmann - wziął udział w konferencji prasowej. W jej trakcie sternik kadry narodowej naszych zachodnich sąsiadów postanowił zabrać głos ws. systemu rozlosowywania rywali w fazie pucharowej mundialu. Jego zdaniem zespoły wychodzące ze swoich grup z 1. miejsca doświadczają bowiem sporej niesprawiedliwości.

Warto przypomnieć, że kolejnym rywalem Niemców będzie jedna z ekip, które zakończą zmagania grup A, B, C, D albo F na 3. miejscu. Z tego powodu "Die Mannschaft" poznają swojego kolejnego rywala dopiero w sobotę. Oznacza to raptem dwa dni na przygotowanie taktyczne do meczy 1/16 finału.

- Nie sądzę, że to idealne rozwiązanie, abyś został w pewnym stopniu ukarany za wygranie grupy. Nie jestem jego wielkim zwolennikiem. Każdy może sobie wyobrazić, że są lepsze scenariusze niż przewijanie materiału przez całą sobotnią noc, tylko po to, by w niedzielę przedstawić przeciwnika drużynie - mówił Nagelsmann podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

Jednakowo selekcjoner zapewnił, że jego sztab pracować będzie na pełnych obrotach, aby jak najlepiej przygotować swoich podopiecznych do kolejnego mundialowego starcia. Już teraz jego asystenci analizują grę drużyn, na które potencjalnie mogą trafić Niemcy.

W ramach tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata do fazy pucharowej awansuje aż 8 drużyn, które uprzednio zakończą zmagania grupowe na 3.miejscu. Aktualną sytuację mundialowych "lucky loserów" można śledzić na stronie Interii Sport.

Julian Nagelsmann, trener reprezentacji Niemiec FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Reprezentanci Niemiec podczas mundialu 2026 Jürgen Fromme - firo sportphoto Getty Images





Trening reprezentacji Niemiec przed ostatnim meczem fazy grupowej MŚ. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press