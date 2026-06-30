Niemcy uderzają w dramatyczne tony. Atak kanclerza. Błyskawiczna kontra

Reprezentacja Niemiec na mistrzostwa świata do USA, Kanady i Meksyku leciała pełna wątpliwości, niektórzy eksperci twierdzili nawet, że to najsłabsza kadra od lat. Nikt nie brał jednak pod uwagę innego scenariusza niż swobodne zwycięstwo w fazie grupowej i awans do fazy pucharowej.

Gdy okazało się, że rywalem w 1/8 finału turnieju będzie Paragwaj w kraju już zaczęto patrzeć na kolejny mecz, w którym miała czekać Francja. Ten z Paragwajczykami zapowiadano bowiem jako formalność. Tak się jednak nie stało. Paragwajczycy postawili naprawdę trudne warunki.

Kanclerz Niemiec po porażce z Paragwajem. "Duma"

Niemcy nie potrafili sobie z nimi poradzić. Do przerwy przegrywali 0:1. Ostatecznie doprowadzili do dogrywki i rzutów karnych. W tych lepsi okazali się Paragwajczycy, którzy wygrali 4:3. To oni zagrają z wygranym meczu Francja - Szwecja, a w Niemczech zapanowało ogólne przygnębienie i zwątpienie.

Kibice wprost piszą o konieczności zmian. Nagle w kontrze zdecydował się ustawić Kanclerz Niemiec - Friedrich Merz. "Choć odpadnięcie boli - co za mecz. Wasze zaangażowanie i duch zespołowy podczas tych mistrzostw świata zachwyciły nasz kraj. Jesteśmy z Was dumni" - napisał polityk na portalu X.com.

Jego wpis nie spotkał się pochlebnym odbiorem. "Jak świętować porażkę w polityce. Merz w swoim żywiole" - napisał jeden z kibiców. "Gratulacje. W osobie Nagelsmanna masz kogoś, kto sprawuje swój urząd jeszcze nieudolniej niż ty" - dodał kolejny. "Czyli ty też nie masz pojęcia o futbolu" - podsumował Benedikt Brechtken dziennikarz "Apollo News".

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