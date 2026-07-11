Niemcy odpadli i już afera. Wieści o rezygnacji. Stanowcza reakcja związku

Wspomniany na wstępie jeden z najlepszych niemieckich golkiperów w historii znów postanowił zaskoczyć kibiców i przed turniejem stwierdzić, że jednak ponownie założy narodowe barwy. Spora grupa osób była w euforii, lecz sprawa najprawdopodobniej miała drugie dno. Rozpisali się na ten temat dziennikarze "ran.joyn.de". Według ich wiedzy ponownie zaostrzył się rzekomy konflikt między Manuelem Neuerem a Aleksandrem Nuebelem. Obaj panowie nie mają dobrych wspomnień z Bayernu Monachium ze względu na rywalizację o podstawowy skład.

Ten pierwszy miał rzekomo poprosić, by młodszy z bramkarzy nie poleciał do Ameryki Północnej. Ale to nie koniec."W raporcie stwierdzono, że powrót Neuera do bramki na mistrzostwach świata doprowadził do 'ogromnych rozłamów w niemieckiej reprezentacji'. Według doniesień, trener bramkarzy Andreas Kronenberg rozważał nawet rezygnację z powodu rzekomego jednostronnego działania byłego selekcjonera reprezentacji Juliana Nagelsmanna w sprawie Neuera" - opisywał doniesienia kolegów po fachu portal "focus.de".

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Ostatecznie do nagłego odejścia szkoleniowca z reprezentacji nie doszło. Ale ta i tak nie osiągnęła oczekiwanego przez kibiców wyniku. Dlatego też publikacja tego typu informacji tuż po mistrzostwach wywołała sporą burzę. Obojętni nie pozostali działacze, którzy przedstawili swoje stanowisko właśnie na łamach wspomnianego wcześniej "focus.de". Zaprzeczono wszystkim doniesieniom. Niemiecki związek oświadczył także, że Manuel Neuer nie stawiał żadnych warunków związanych z Aleksandrem Nuebelem.

Drogi obu panów rozejdą się zresztą na dobre. Młodszy z bramkarzy przenosi się definitywnie do Besiktasu Stambuł i nie będzie stał na drodze Neyerowi w klubie z Monachium. Poprzednie kampanie spędził natomiast na wypożyczeniu w AS Monaco oraz VfB Stuttgart. Powód? Oczywiście regularna gra.

Manuel Neuer MARTIN MEISSNER East News

Manuel Neuer (z prawej) Ralf Ibing / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP, viaplaysportpl/x.com AFP

Julian Nagelsmann Alexander Hassenstein AFP





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