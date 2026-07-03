Niemcy informują ws. selekcjonera. Padło nazwisko Kloppa. Emocje rosną

Julian Nagelsmann nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Deutscher Fußball-Bund poinformował o tym w komunikacie przed godziną 12:00 w piątek. Jak się okazało, 38-latek w czwartek podczas poufnej rozmowy z kierownictwem związku sam poprosił o odejście ze stanowiska (miał kontrakt ważny do 2028 roku). Dziś otrzymał akceptację od członków rady nadzorczej.

"Dużo myślałem w kolejnych dniach po naszym odpadnięciu, konsultowałem się z zaufanymi osobami. Decyzja nie była dla mnie łatwa. Moim priorytetem zawsze był sukces drużyny. Ona po tak gorzkim rozczarowaniu zasługuje na szansę na nowy początek. Chcę podziękować mojemu sztabowi trenerskiemu i wszystkim w federacji, którzy nas wspierali, a zwłaszcza zawodnikom, z którymi miałem zaszczyt pracować. Szczególne podziękowania należą się również kibicom. Byliście dla nas wsparciem, obdarzyliście nas zaufaniem, daliście nam energię, nawet w trudnych chwilach. Naprawdę mi przykro, że was zawiedliśmy i nie mogliśmy zapewnić wam więcej niezapomnianych piłkarskich wieczorów na tych mistrzostwach świata. Zasługiwaliście na o wiele więcej!" - przekazał w komunikacie DFB odchodzący selekcjoner.

Głos zabrał też dyrektor sportowy Rudi Völler: "Po rozczarowującym dla wszystkich odpadnięciu z MŚ decyzja Juliana zasługuje na nasz szacunek. Bierze na siebie odpowiedzialność i stawia reprezentację jako całość ponad siebie. Oczywiście wszyscy wolelibyśmy inny wynik turnieju i bardziej przekonujący występ naszej drużyny, ale Julian jest i pozostaje doskonałym trenerem. Jestem przekonany, że będzie kontynuował swoją drogę sukcesów. Jestem szczerze wdzięczny Julianowi za pełną zaufania i przyjacielską współpracę".

Jednocześnie związek poinformował, że zamierza teraz zacząć rozmowy z Jürgenem Kloppem, który zasygnalizował gotowość do objęcia tej funkcji. Następnymi celami "Die Mannschaft" będą Liga Narodów 2026/2027 i mistrzostwa Europy 2028, które odbędą się w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Więcej informacji za chwilę.

Jurgen Klopp Paul ELLIS / AFP AFP

Jurgen Klopp KERSTIN JOENSSON / AFP AFP

Selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





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