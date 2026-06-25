Niemcy - Ekwador. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Niemcy - Ekwador na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 25 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Niemcy - Ekwador. Forma obu drużyn na mistrzostwa świata 2026

Reprezentacja Niemiec rozpoczęła MŚ 2026 od mocnego uderzenia. W pierwszym meczu rozbiła mundialowego kopciuszka, czyli Curacao aż 7:1. W drugim spotkaniu zmierzyła się z Wybrzeżem Kości Słoniowej i tym razem nie poszło jej aż tak łatwo. Iworyjczycy objęli prowadzenie w 30. minucie i długo stawiali opór. Zwycięstwo 2:1 ekipie Juliana Nagelsmanna udało się wywalczyć dopiero w doliczonym czasie gry.

Trzecim rywalem naszych zachodnich sąsiadów będzie Ekwador. Piłkarze Ameryki Południowej jak na razie prezentują się bardzo słabo. W pierwszym meczu przegrali 0:1 z WKS, a w drugim tylko zremisowali 0:0 z Curacao. Zdecydowanymi faworytami dzisiejszego spotkania będą zatem Niemcy. Jedną szansą dla Ekwadorczyków jest wystawienie przez Juliana Nagelsmanna rezerwowego składu i nieco ulgowe potraktowanie przez jego piłkarzy tego spotkania. Czterokrotni mistrzowie świata i tak są już pewnie pierwszego miejsca w grupie, dlatego ten mecz nie ma dla nich wielkiego znaczenia.

Za Niemcami przemawia także historia. Oba zespoły były grupowymi rywalami Polaków na mistrzostwach świata 2006, których organizatorami byli właśnie nasi zachodni sąsiedzi. W ich bezpośredniej konfrontacji 3:0 triumfowali gospodarze. Drugie spotkanie miało miejsce w ramach meczu towarzyskiego w 2013 roku. Wówczas reprezentacja Niemiec zwyciężyła 4:2.

Mecz Niemcy - Ekwador. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Niemcy - Ekwador na mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 25 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Piłkarze reprezentacji Niemiec na mistrzostwach świata 2026 PAUL ELLIS AFP

Ekwador - Curacao JUAN MABROMATA / AFP AFP





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