Niemcy - Curacao. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL 2026]

Mecz Niemcy - Curacao na mundialu 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 14 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Niemcy - Curacao. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Niemiec w znakomitych nastrojach podchodzi do MŚ 2026. "Die Mannschaft" pewnie wywalczyli awans na turniej, w ostatnich dwóch sparingach odnieśli zwycięstwa, pokonując 4:0 Finlandię oraz 2:1 Stany Zjednoczone. Były to ósma i dziewiąta wygrana z rzędu piłkarzy Juliana Nagelsmanna. Czterokrotni mistrzowie świata z pewnością marzą o tym, aby wywalczyć piąty tytuł.

Pierwszym rywalem Niemców na mundialu w grupie E będzie Curacao, czyli absolutny debiutant na turnieju tej rangi. Jak dotąd największymi sukcesami tej reprezentacji były dwa brązowe medale w latach 60' na mistrzostwach CONCACAF (jeszcze jako Antyle Holenderskie - red.), czyli poprzednika Złotego Pucharu CONCACAF. Ponadto w 2017 roku Curacao zwyciężyło w ostatniej edycji nieistniejącego już Pucharu Karaibów. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sukcesy kraju.

Kolejnym bez wątpienia jest awans na tegoroczny mundial. Curacao w trakcie eliminacji nie przegrało ani razu i zostało najmniejszym krajem w historii (jeśli chodzi o populację), który awansował na MŚ. Mieszka tam nieco ponad 155 tysięcy osób. Do najbardziej rozpoznawalnych zawodników tej kadry należą Armando Obispo (PSV), Tahith Chong (Sheffield United), Sontje Hansen (Middlesbrough) oraz Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam). Czy będący na fali sukcesu piłkarze z malutkiego kraju na Karaibach sprawią problemy czterokrotnym mistrzom świata?

Mecz Niemcy - Curacao na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 14 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Serge Gnabry, Kai Havertz, Joshua Kimmich i Nick Woltemade THOMAS KIENZLE AFP

Curacao awansowało na MŚ 2026 Ricardo Makyn AFP





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