Niecodzienny komunikat Realu. Głośno wokół Argentyny. Huczało o transferze

W ostatnim czasie Real Madryt przeprowadził ofensywę transferową. Do dyspozycji Jose Mourinho od nowego sezonu będą Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Bernardo Silva i Marc Cucurella, a to nie koniec zakupów. Media aż huczą o zainteresowaniu Michaelem Olise i Enzo Fernandezem. Obie te operacje wyglądają dziś jednak na nierealne.

Ostatnio dziennik "As" twierdził, że "Królewscy" już zaczęli rozmowy z londyńską Chelsea w sprawie Fernandeza. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano twierdził zupełnie odwrotnie. Atmosferę podgrzać mogły jednak czwartkowe słowa menedżera środkowego pomocnika "The Blues".

- To zawodnik, który podoba się Realowi Madryt, a jemu podoba się Real Madryt, tak jak podobają mu się też inne kluby, które są obok. Teraz trzeba trochę poczekać - mówił agent Javier Pastore.

Real zaprzecza rozmowom i planom ws. transferu Enzo Fernandeza. Powtórka z Olise po 13 dniach

W piątek Real opublikował komunikat, w którym zaprzeczył zainteresowaniu transferowemu 25-latkiem.

Klub pragnie oświadczyć, że nie podjął żadnych działań, bezpośrednich ani pośrednich, w celu podpisania umowy z tym piłkarzem i nie zamierza przeprowadzać takiej operacji

"Los Blancos" dodali, że ubolewają nad pojawianiem się rzekomych plotek transferowych.

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Co ciekawe, podobne oświadczenie pojawiało się już w przeszłości - w 2018 r. w kontekście Kyliana Mbappe i Neymara, w 2023 r. ponownie Mbappe (w 2024 r. trafił w końcu do Madrytu), a 13 dni temu Michaela Olise. Jak zwracają uwagę internauci, komunikat ws. gwiazdora Bayernu Monachium nie zawierał w sobie wzmianki o "braku zamiaru przeprowadzania takiej operacji w przyszłości".

Enzo obecnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Argentyny na mistrzostwach świata. Podobnie jak 3,5 roku temu w Katarze jest zawodnikiem podstawowego składu, z Algierią i Austrią zagrał po 90 minut. Nie wszedł na boisko w starciu z Jordanią, lecz "Albicelestes" mieli już wtedy zapewnione wygranie grupy.

Enzo Fernandez Andy Buchanan AFP

Enzo Fernandez VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP AFP

Florentino Perez Burak Akbulut AFP





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