Półfinały tegorocznych mistrzostw świata dostarczyły ogromnych emocji. W pierwszym ze starć Hiszpanie zdominowali nieposkromionych dotąd Francuzów. Podopieczni Luisa de la Fuente bezlitośnie wypunktowali aktualnych wicemistrzów świata, co dało im przepustkę do pierwszego finału od 16 lat.

Francuzom pozostała jedynie walka o brązowe medale. W sobotę naprzeciw nich staną Anglicy, którzy mogą odczuwać niewiarygodny wręcz niedosyt. Drużyna Thomasa Tuchela przez długi czas prowadziła z Argentyńczykami i zdawała się mieć kontrole nad spotkaniem. Mistrzowie świata po raz kolejny na tym turnieju zanotowali piorunującą końcówkę. Gole Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza ostatecznie pozbawiły "Lwów Albionu" szans na drugi w historii finał mistrzostw świata.

Dla "największych" mecz o trzecie miejsce jest bardzo często przykrą koniecznością. Motywacja znacząco spada, a historia zna przypadki wystawiania rezerwowych składów. Potyczka o brązowe medale mistrzostw świata może przynieść również historyczne momenty. Jeden z nich nastąpił w 2002 roku.

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Obsada spotkania o trzecie miejsce w 2002 roku była dla wielu ogromnym zaskoczeniem. Brązowy medal przypaść miał jednej z rewelacji tego turnieju - Korei Południowej lub Turcji. Już przed meczem było wiadomym, że dla obu drużyn jest to historyczny mundial. Na podium stanąć mogli jednak tylko jedni.

Droga tych pierwszych do tego momentu do dzisiaj wzbudza oburzenie. Gospodarze turniej rozpoczęli od pokonania Polaków, później przyszedł triumf nad Portugalią i remis z USA. To dało drużynie Guusa Hiddinka awans z pierwszego miejsca. Drabinka dla Koreańczyków była jednak szalenie trudna.

Do dzisiaj powszechnie uważa się, że Koreańczycy byli przepychani przez sędziów podejmujących momentami absurdalne decyzje. Pokonani Włosi oraz Hiszpanie do dzisiaj czują się skrzywdzeni przez arbitrów. Pochód Azjatów zatrzymał się dopiero w półfinale na reprezentacji Niemiec.

Dla Turków azjatycki mundial był dopiero drugim występem na światowym czempionacie w historii. W 1954 roku zakończyli swój udział dopiero na fazie grupowej. 48 lata później było już zdecydowanie lepiej, chociaż Turcja w fazie grupowej miała swoje problemy. W odróżnieniu od Korei, dla drużyny Senola Gunesa faza pucharowa ułożyła się w wymarzony sposób. W drodze do półfinałowego starcia z Brazylią Turcja okazywała się lepsza od Japonii oraz Senegalu.

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Kosmiczny start meczu o trzecie miejsce. Gol Hakana Sukura przeszedł do historii mundialu

Dla postronnych kibiców starcie o trzecie miejsce było jedynie przystawką przed wielkim finałem pomiędzy Brazylią i Niemcami. Dla gospodarzy było to jednak ogromne szczęście. Wypełniony do ostatniego miejsca stadion w Daegu wyczekiwał ogromnego sukcesu.

Żaden z kibiców nie spodziewał się jednak tak sensacyjnego początku spotkania. Koreańczycy rozpoczęli mecz od środka i momentalnie napotkali na pressing ze strony przeciwnika. Katastrofalny w skutkach błąd popełnił Hong Myung-bo (był selekcjonerem Korei Południowej na ostatnim mundialu). Koreański stoper stracił piłkę, a Ilhan Mansiz momentalnie dograł do Hakana Sukura. Turek w sytuacji sam na sam nie pomylił się, strzelając jak się okazało, historycznego gola na mistrzostwach świata.

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Jak ostatecznie wyliczono, gol padł dokładnie 10,8 sekundy po rozpoczęciu spotkania. Do dzisiaj jest to najszybciej strzelony gol w całej historii mistrzostw świata. Sukur pobił wówczas rekord należący od 1962 roku do Vaclava Maska. Reprezentant Czechosłowacji pokonał bramkarza Meksyku w 15. sekundzie spotkania.

Koreańczycy szybko odrobili straty za sprawą gola Lee Eul-yonga. To było jednak za mało na rozpędzonych Turków, którzy do przerwy po dublecie Mansiza prowadzili już 3:1. Gospodarzy w drugiej połowie stać było już tylko na kontaktowe trafienie, w konsekwencji czego Turcy zdobyli historyczny medal. Sukur zapisał się w historii mundialu. Napastnik wówczas w swoim kraju miał status legendy. Obecnie znajduje się jednak na wygnaniu - wszystko przez powiązania z przeciwnikami politycznymi prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

Lista najszybciej strzelonych goli w historii mistrzostw świata:

1. Hakan Sukur (Turcja) - 10,8. sekunda w meczu o 3. miejsce mistrzostw świata 2002 z Koreą Południową

2. Vaclav Masek (Czechosłowacja) - 15. sekunda w meczu fazy grupowej z Meksykiem na mistrzostwach świata 1962

3. Ernst Lehner (Niemcy) - 25. sekunda w meczu z Austrią o 3. miejsce mistrzostw świata 1934

4. Bryan Robson (Anglia) - 28. sekunda w meczu fazy grupowej z Francją na mistrzostwach świata 1982

5. Clint Dempsey (USA) - 30. sekunda w meczu fazy grupowej z Ghaną na mistrzostwach świata 2014





Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEO ALFRED DAVIES / AFPTV / AFP AFP