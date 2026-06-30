Niebywały koszmar Niemców. Nocna decyzja rządu i prezydenta. Dekret 6280
Miał być triumf nad niżej notowanym rywalem i awans do 1/8 finału mistrzostw świata, a skończyło się wielkim blamażem. Bo trudno inaczej nazwać porażkę reprezentacji Niemiec z Paragwajem w serii rzutów karnych (3:4), która zwieńczyła spotkanie zakończone wynikiem 1:1. Na triumf kadry narodowej zareagował w nocy z poniedziałku na wtorek prezydent Paragwaju Santiago Pena, wydając - w imieniu swoim i rządu - dekret, w którym przekazał całemu narodowi podjętą decyzję.
Niemcy od początku poniedziałkowego starcia z Paragwajem mieli problem ze stwarzaniem zagrożenia pod bramką rywala. W ich grze brakowało przebojowości i elementów zaskoczenia, co wykorzystywali rywale, skutecznie się broniąc. A gdy Julio Enciso strzelił w 42. minucie gola na 0:1, było jasne, że w drugiej połowie zrobi się gorąco.
Po zmianie stron "Die Mannschaft" stać było tylko na wyrównanie, do którego doprowadził Kai Havertz. Potem w regulaminowym czasie gry nie padł już żaden gol, w dogrywce wprawdzie do siatki trafili Niemcy, ale gola nie uznano. O losach awansu do 1/8 finału MŚ 2026 przesądziła więc seria rzutów karnych, w której lepsza okazała się ekipa z Ameryki Południowej, zwyciężając 4:3.
MŚ 2026. Niemcy odpadły, Paragwaj gra dalej. Natychmiastowa decyzja prezydenta
Na zwycięstwo swojej reprezentacji odpowiedział prezydent kraju Santiago Pena. I to jak. W nocy czasu polskiego 47-latek wydał dekret w imieniu swoim i rządu, ogłaszając święto narodowe po triumfie nad Niemcami.
Wielki Paragwaj! Dzisiaj świętuje cały kraj. Świętujemy zwycięstwo reprezentacji, która uosabia najgłębsze aspekty naszej tożsamości: determinację, wiarę i siłę narodu, który nigdy się nie poddaje. Dziękujemy, "Albirroja", za tę ogromną radość i za to, że ponownie zjednoczyliście miliony Paragwajczyków pod jedną flagą. Dekret nr 6280: na dobre rzeczy trzeba czekać
A wspomniany dekret - którego treść zamieścił w swoim wpisie przywódca kraju - mówi właśnie o ustanowionym święcie narodowym.
- Dekret numer 6280, na mocy którego zgodnie z przepisami ustawy numer 7544/2025 ogłasza się święto narodowe we wtorek 30 czerwca 2026 roku, dla upamiętnienia epickiego triumfu paragwajskiej drużyny narodowej nad czterokrotnym mistrzem świata - Niemcami oraz historycznego awansu do 1/18 finału mistrzostw świata 2026. (...) Rząd nie może pozostać obojętny wobec tego ogromnego osiągnięcia, które wykracza daleko poza sport i musi ułatwić jednoczenie się wszystkich Paragwajczyków w celu uczczenia tego historycznego dnia - czytamy w treści państwowego dokumentu.
Warto przypomnieć, że Santiago Pena zdecydował się na podobny ruch także we wrześniu minionego roku, gdy Paragwaj świętował awans na mistrzostwa świata.