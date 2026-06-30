Niebywały koszmar Niemców. Nocna decyzja rządu i prezydenta. Dekret 6280

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Miał być triumf nad niżej notowanym rywalem i awans do 1/8 finału mistrzostw świata, a skończyło się wielkim blamażem. Bo trudno inaczej nazwać porażkę reprezentacji Niemiec z Paragwajem w serii rzutów karnych (3:4), która zwieńczyła spotkanie zakończone wynikiem 1:1. Na triumf kadry narodowej zareagował w nocy z poniedziałku na wtorek prezydent Paragwaju Santiago Pena, wydając - w imieniu swoim i rządu - dekret, w którym przekazał całemu narodowi podjętą decyzję.

Prezydent Paragwaju Santiago Pena, Gianni Infantino i Joshua Kimmich na murawie podczas MŚ 2026.
Na zdjęciu: prezydent Paragwaju Santiago Pena, prezydent FIFA Gianni Infantino oraz reprezentant Niemiec Joshua KimmichJewel SAMAD / AFP / Patrick T. Fallon / AFPAFP

Niemcy od początku poniedziałkowego starcia z Paragwajem mieli problem ze stwarzaniem zagrożenia pod bramką rywala. W ich grze brakowało przebojowości i elementów zaskoczenia, co wykorzystywali rywale, skutecznie się broniąc. A gdy Julio Enciso strzelił w 42. minucie gola na 0:1, było jasne, że w drugiej połowie zrobi się gorąco.

Po zmianie stron "Die Mannschaft" stać było tylko na wyrównanie, do którego doprowadził Kai Havertz. Potem w regulaminowym czasie gry nie padł już żaden gol, w dogrywce wprawdzie do siatki trafili Niemcy, ale gola nie uznano. O losach awansu do 1/8 finału MŚ 2026 przesądziła więc seria rzutów karnych, w której lepsza okazała się ekipa z Ameryki Południowej, zwyciężając 4:3.

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Na zwycięstwo swojej reprezentacji odpowiedział prezydent kraju Santiago Pena. I to jak. W nocy czasu polskiego 47-latek wydał dekret w imieniu swoim i rządu, ogłaszając święto narodowe po triumfie nad Niemcami.

Wielki Paragwaj! Dzisiaj świętuje cały kraj. Świętujemy zwycięstwo reprezentacji, która uosabia najgłębsze aspekty naszej tożsamości: determinację, wiarę i siłę narodu, który nigdy się nie poddaje. Dziękujemy, "Albirroja", za tę ogromną radość i za to, że ponownie zjednoczyliście miliony Paragwajczyków pod jedną flagą. Dekret nr 6280: na dobre rzeczy trzeba czekać
napisał Santiago Pena

A wspomniany dekret - którego treść zamieścił w swoim wpisie przywódca kraju - mówi właśnie o ustanowionym święcie narodowym.

- Dekret numer 6280, na mocy którego zgodnie z przepisami ustawy numer 7544/2025 ogłasza się święto narodowe we wtorek 30 czerwca 2026 roku, dla upamiętnienia epickiego triumfu paragwajskiej drużyny narodowej nad czterokrotnym mistrzem świata - Niemcami oraz historycznego awansu do 1/18 finału mistrzostw świata 2026. (...) Rząd nie może pozostać obojętny wobec tego ogromnego osiągnięcia, które wykracza daleko poza sport i musi ułatwić jednoczenie się wszystkich Paragwajczyków w celu uczczenia tego historycznego dnia - czytamy w treści państwowego dokumentu.

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Warto przypomnieć, że Santiago Pena zdecydował się na podobny ruch także we wrześniu minionego roku, gdy Paragwaj świętował awans na mistrzostwa świata.

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Koszmar Niemców, dwie serie rzutów karnych. To działo się nocą na mundialu

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
czterech piłkarzy niemieckiej reprezentacji w granatowych strojach obejmuje się na boisku podczas meczu, na pierwszym planie kapitan z opaską na ramieniu, w tle rozmazane barwy niemieckiej flagi
Serge Gnabry, Kai Havertz, Joshua Kimmich i Nick WoltemadeTHOMAS KIENZLEAFP
Julian Nagelsmann
Julian NagelsmannAFP


Szkocja szykuje się do starcia z Brazylią. Stawką jest awans na Mistrzostwach Świata. WIDEOPolsat Sport© 2026 Associated Press

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