Niemcy od początku poniedziałkowego starcia z Paragwajem mieli problem ze stwarzaniem zagrożenia pod bramką rywala. W ich grze brakowało przebojowości i elementów zaskoczenia, co wykorzystywali rywale, skutecznie się broniąc. A gdy Julio Enciso strzelił w 42. minucie gola na 0:1, było jasne, że w drugiej połowie zrobi się gorąco.

Po zmianie stron "Die Mannschaft" stać było tylko na wyrównanie, do którego doprowadził Kai Havertz. Potem w regulaminowym czasie gry nie padł już żaden gol, w dogrywce wprawdzie do siatki trafili Niemcy, ale gola nie uznano. O losach awansu do 1/8 finału MŚ 2026 przesądziła więc seria rzutów karnych, w której lepsza okazała się ekipa z Ameryki Południowej, zwyciężając 4:3.

MŚ 2026. Niemcy odpadły, Paragwaj gra dalej. Natychmiastowa decyzja prezydenta

Na zwycięstwo swojej reprezentacji odpowiedział prezydent kraju Santiago Pena. I to jak. W nocy czasu polskiego 47-latek wydał dekret w imieniu swoim i rządu, ogłaszając święto narodowe po triumfie nad Niemcami.

Wielki Paragwaj! Dzisiaj świętuje cały kraj. Świętujemy zwycięstwo reprezentacji, która uosabia najgłębsze aspekty naszej tożsamości: determinację, wiarę i siłę narodu, który nigdy się nie poddaje. Dziękujemy, "Albirroja", za tę ogromną radość i za to, że ponownie zjednoczyliście miliony Paragwajczyków pod jedną flagą. Dekret nr 6280: na dobre rzeczy trzeba czekać

A wspomniany dekret - którego treść zamieścił w swoim wpisie przywódca kraju - mówi właśnie o ustanowionym święcie narodowym.

- Dekret numer 6280, na mocy którego zgodnie z przepisami ustawy numer 7544/2025 ogłasza się święto narodowe we wtorek 30 czerwca 2026 roku, dla upamiętnienia epickiego triumfu paragwajskiej drużyny narodowej nad czterokrotnym mistrzem świata - Niemcami oraz historycznego awansu do 1/18 finału mistrzostw świata 2026. (...) Rząd nie może pozostać obojętny wobec tego ogromnego osiągnięcia, które wykracza daleko poza sport i musi ułatwić jednoczenie się wszystkich Paragwajczyków w celu uczczenia tego historycznego dnia - czytamy w treści państwowego dokumentu.

Warto przypomnieć, że Santiago Pena zdecydował się na podobny ruch także we wrześniu minionego roku, gdy Paragwaj świętował awans na mistrzostwa świata.

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Serge Gnabry, Kai Havertz, Joshua Kimmich i Nick Woltemade THOMAS KIENZLE AFP

Julian Nagelsmann AFP





Szkocja szykuje się do starcia z Brazylią. Stawką jest awans na Mistrzostwach Świata. WIDEO Polsat Sport © 2026 Associated Press