1978, 1986, 2022 - w tych latach reprezentacja Argentyny sięgała po mistrzostwo świata. Sześć razy grała w finale. Siódmy raz wystąpiła w nim 19 lipca 2026 roku. Takiego doświadczenia w meczach o tytuł nie mają Hiszpanie, którzy doświadczyli tego tylko w 2010 roku. Ale doświadczenia te są bardzo pozytywne. Po golu Andresa Iniesty w meczu z Holandią "La Roja" zgarnęła pierwszy i jedyny do tej pory puchar.

Podtekstów przed niedzielnym spektaklem było mnóstwo. Jasnym było, że Messi może stać się pierwszym kapitanem w historii, który dwukrotnie podniesie trofeum, a Scaloni może osiągnąć coś, co dotychczas udało się jednemu selekcjonerowi: zostać trenerem z dwoma tytułami mistrza świata na koncie. Tylko Włoch Vittorio Pozzo (1934 i 1938) może pochwalić się takim osiągnięciem. Nie wspominając już o legendarnym zdjęciu Lionela Messiego, który kąpał maleńkiego Lamine'a Yamala.

Przed dzisiejszym finałem oba zespoły na mundialach grały ze sobą tylko raz. 13 lipca 1966 roku na turnieju w Anglii Argentyna wygrała 2:1.

Hiszpania - Argentyna. Oto wynik finału mistrzostw świata

Wszystko zaczęło się o godz. 21:00 polskiego czasu. Scaloni zdecydował, że tym razem w podstawowym składzie postawi na Nicolasa Gonzaleza. Zawodnik Juventusu zawitał w wyjściowej jedenastce pierwszy raz w turnieju. Kosztem Leandro Paredesa, który w półfinale z Anglią zagrał 64 minuty.

W pierwszych momentach meczu to Hiszpanie przejęli inicjatywę. Szybko do dwóch niezłych sytuacji doszedł Yamal. 19-letni gwiazdor Barcelony dobrze współpracował z Danim Olmo. Na posterunku była jednak argentyńska defensywa, łącznie z Emiliano Martínezem. Chwilę później piłkę na wolne pole otrzymał Messi, ale w tempo, daleko poza pole karne wybiegł Unai Simon, który zneutralizował zagrożenie.

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W 17. minucie "Albicelestes" otrzymali rzut wolny. Z okolic 30. metra od bramki solidnie dośrodkował Rodrigo de Paul, ale futbolówki nie zdołał opanować Gonzalez. Po intensywnym początku Hiszpanie nieco osłabli. To rywale potrafili utrzymać się przy piłce w środku pola przez dłuższy czas. Intensywność spotkania nie była zabójcza. Obie ekipy były zachowawcze, czasami zdarzały się proste błędy przy podaniach czy przyjęciach, wynikające najprawdopodobniej z presji. W końcu to finał mistrzostw świata.

Płaskimi dośrodkowaniami z lewej strony pola karnego straszył Marc Cucurella. Zawodnicy Luisa de la Fuente cały czas szukali "małej gry", wepchania piłki w ciasną uliczkę do wybiegającego za linię obrony kolegi. 39. minuta to już strzał po ziemi Mikela Oyarzabala obroniony przez Martineza. Argentyńczycy nie utrzymywali określonego tempa gry, jednak taki styl rywalizacji wcale nie jest dla nich męczący. Dlaczego? Potrafią "czerpać z chaosu", wykorzystywać fazy przejściowe, zaskakiwać szybkimi podaniami, którymi w łatwy sposób można przedostać się pod szesnastkę przeciwnika.

Pod koniec pierwszej połowy przytomnością umysłu znów wykazał się Simon. Hiszpański bramkarz świetnie grał na przedpolu, czytał grę. W międzyczasie murawę z powodu urazu opuścił Lisandro Martínez (wcześniej otrzymał żółtą kartkę). Jego miejsce zajął Nicolas Otamendi. Przez 45 minut nie doczekaliśmy się goli. Fajerwerki miały dopiero nadejść.

Druga część gry rozpoczęła się po 27-minutowej przerwie artystycznej. Od razu niemrawo uderzał Alex Baena. Na boisku zameldował się Leandro Paredes, zmieniając Nicolasa Gonzaleza. Zaledwie po sześciu minutach 32-latek obejrzał bezsensowną żółtą kartkę za przepychanki i pyskówki z rywalami. Mecz stał się dużo bardziej energiczny. Hiszpanie mogli wyjść na prowadzenie po kontrataku, jednak przekombinowali w polu karnym katarskich mistrzów świata.

De la Fuente wprowadził Ferrana Torresa i Pedriego za Oyarzabala i Fabiana Ruiza. Mistrzowie Europy grali coraz odważniej, częściej uderzali na bramkę. Napastnik Barcelony strzelił nawet głową wprost w ręce Martineza. Golkiper Aston Villi miał zdecydowanie więcej pracy niż jego kolega po fachu znajdujący się z drugiej strony boiska. Przed 80. minutą Hiszpanie przeprowadzili już zmasowany atak. Argentyna nie miała pomysłu na atak, skupiała się tylko na defensywie. Wcześniej na murawie zameldowali się Nico Williams i Mikel Merino, bohater "La Roja" z poprzednich spotkań.

Końcówka regulaminowego czasu gry nie odbiegała swoim przebiegiem od tego, co zobaczyliśmy wcześniej. Hiszpania sunęła raz za razem z kolejnymi atakami. Próbowali Ferran, który uderzał po dograniu Rodriego z głębi pola, z dystansu szczęścia szukał także sam kapitan "La Roja". Rezultat tych starań nie przynosił jednak rezultatów, podobnie jak atomowy strzał Nico Williamsa z pola karnego w 93. minucie.

Argentyna miała okazję wyprowadzić jeszcze kontrę. Przerwał ją Pau Cubarsi, którego powalił spóźnionym atakiem Enzo Fernandez. Decyzja Slavko Vincica była bezwzględna - druga żółta, a w rezultacie czerwona kartka, co spotkało się z ostrymi protestami piłkarzy "Albicelestes". Nie było już jednak odwrotu. Pomocnik Chelsea udał się do szatni, osłabiając swój zespół.

Finał MŚ 2026: Hiszpania - Argentyna. Potrzebna była dogrywka

Obrońcy tytułu dotrwali do końcowego gwizdka Słoweńca, sygnalizującego konieczność rozegrania dogrywki. Ale mieli problemy. Przystępowali do niej w 10 i bez choćby jednego niecelnego strzału lecącego w stronę bramki rywala. Hiszpania za to była na fali, ale musiała to jeszcze udokumentować.

Dodatkowe 30 minut od początku przebiegała pod dyktando Hiszpanii, która już po dwóch minutach była bliska strzelenia gola. Pedri dośrodkował wówczas piłkę na głowę Nico Williamsa, ten nie zdołał jej czysto trafić, ale Martinez i tak musiał wspiąć się na wyżyny, by sparować futbolówkę.

W końcu w 96. minucie wśród Hiszpanów doszło do eksplozji radości, która trwała jednak ledwie kilka sekund, bo Slavko Vincic błyskawicznie anulował trafienie Nico Williamsa, dopatrując się przewinienia Mikela Merino. Luis de la Fuente długo przeżywał tę sytuację, ale postanowił zareagować, wpuszczając do gry Martina Zubimendiego i Erica Garcię w miejsce Rodriego oraz Aymerica Laport'a. A w drużynie Argentyny Marcos Senesi zastąpił Juliana Alvareza. To oznaczało jedno - obrońcy tytułu liczyli już tylko na karne. Ich plan szybko mógł zweryfikować Merino, ale chybił, uderzając głową.

Gdy rozpoczęła się druga połowa dogrywki, finałowef odliczanie rozpoczęły obie ekipy. Argentyńczycy, by dotrwać do karnych, a Hiszpanie - by ich uniknąć. Ale porządek spraw został szybko zaburzony, bo "La Roja" błyskawicznie, już w 106. minucie wyszła na prowadzenie.

Yamal dośrodkował piłkę w pole karne do Nico Williamsa, ten zgrał ją do Ferrana Torresa a "Rekin" - jak nazywany jest 26-latek - niczym rasowy drapieżnik udanie sfinalizował akcję, wywołując euforię w iberyjskim obozie.

Leo Messi i spółka musieli w końcu zdecydowanie ruszyć do ataku. I zrobili to. Ale znów to Hiszpania mogła być bardziej skuteczna. Mogła, bo choć Ferran Torres w 114. minucie ponownie pokonał Martineza, nie mógł celebrować dubletu. Dał się złapać na minimalny ofsajd.

To jednak nie miało już żadnego znaczenia. Piłkarz Barcelony mimo wcześniejszej krytyki został bohaterem całego narodu, zapewniając Hiszpanii drugi w dziejach tytuł mistrza świata. Leo Messi i spółka wrócą do ojczyzny na tarczy. Tym razem nie zdołali zagrać na poziomie godnym obrońcy tytułu.

Statystyki meczu Hiszpania 1 - 0 Argentyna Posiadanie piłki 65% 35% Strzały 20 2 Strzały celne 12 0 Strzały niecelne 5 1 Strzały zablokowane 3 1 Ataki 158 71

Hiszpania - Argentyna PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Hiszpania - Argentyna PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Hiszpania - Argentyna TIMOTHY A. CLARY AFP





Japonia - Argentyna. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport