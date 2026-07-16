Niebywałe do czego doszło, "klątwa" ciąży na Anglikach. Tylko im się to zdarzyło

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

15 lipca okazał się dla Anglików ponurą datą - dniem, w którym ostatecznie prysły ich marzenia o sięgnięciu po puchar mistrzostw świata 2026. "Trzy Lwy" w półfinale mundialu uległy Argentynie 1:2, choć to właśnie one otworzyły rezultat trafieniem Anthony'ego Gordona. Z tym faktem wiąże się pewna naprawdę intrygująca historia...

Piłkarze reprezentacji Anglii w białych strojach stoją na boisku po meczu z Argentyną na MŚ 2026.
Reprezentanci Anglii po meczu z Argentyną na mistrzostwach świata 2026JUAN MABROMATAAFP

Po 60 latach wielkich oczekiwań tytuł mistrza świata dalej nie powróci do Anglii - tego już możemy być pewni po półfinałowym starciu mundialu 2026 rozegranym 15 lipca między "Trzema Lwami" a Argentyną.

Wynik w tej potyczce otworzyli co prawda Anglicy - w 55. minucie do siatki trafił Anthony Gordon - ale w 85. i 92. minucie "Albicelestes" zdołali wyprowadzić dwa potężne ciosy w postaci bramek Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza. Tutaj zaś pojawia się ciekawa statystyka...

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Półfinały mundialu to mordęga dla Anglików. Bolesna historia się powtórzyła

Jak podano na profilu "OptaJoe" w XXI wieku na MŚ tylko dwa razy zdarzyło się, że drużyna, która w półfinale otwierała rezultat nie awansowała potem do wielkiego finału globalnego czempionatu - i dwukrotnie... była to właśnie Anglia.

Nie licząc zmagań z "Albicelestes" podobna sytuacja zdarzyła się "Synom Albionu" jeszcze w roku 2018, kiedy to podczas turnieju w Rosji ulegli w 1/2 finału Chorwacji również 1:2. Wówczas w 5. minucie do siatki trafił Kieran Trippier, ale w 68. minucie wyrównać zdołał Ivan Perisić, a kluczowe trafienie zapisał na swym koncie już w dogrywce Mario Mandżukić, konkretnie w 109. minucie.

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MŚ 2026: Anglia zagra o trzecie miejsce z Francuzami

Po przegranej z Chorwatami Anglia nie zdołała też zatriumfować w rywalizacji o trzecie miejsce i uległa Belgii 0:2. Niebawem przekonamy się, czy inaczej skończy się ich tegoroczne współzawodnictwo o brąz przeciwko Francji - dojdzie do niego 18 lipca o godz. 23.00.

Argentyna tymczasem w wielkim finale mistrzostw zmierzy się z Hiszpanią - i tutaj pierwszy gwizdek wybrzmi 19 lipca o godz. 21.00. Leo Messi i kompania mają okazję do obrony tytułu wywalczonego cztery lata temu w Katarze - szykuje się naprawdę elektryzujące widowisko.

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