Niebywała afera. Kapitan Norwegów nie milczał. Tak skwitował sędziego
Rozgrywany w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego ćwierćfinał MŚ 2026 Norwegia - Anglia zakończył się zwycięstwem Synów Albionu po dogrywce 2:1. W 90 minutach obie ekipy strzeliły po jednym golu, a wiele kontrowersji wzbudziło trafienie Wyspiarzy, wokół którego wybuchła wielka afera. W środku burzy znalazł się prowadzący spotkanie arbiter Clement Turpin, do którego pracy odniósł się po spotkaniu kapitan reprezentacji Norwegii - Martin Odegaard.
- Prawdziwy skandal - oburzyli się już w przerwie meczu norwescy eksperci, mówiąc o kontakcie piłki z elementami podwieszonej pod dachem stadionu kamery, co powinno skutkować przerwaniem gry. Werdykt był jednak bezwzględny dla ekipy ze Skandynawii. Wyrównujący gol dla Anglików, którego zdobył Jude Bellingham, został już uznany i nic nie mogło tego zmienić.
Na dodatek FIFA ogłosiła potem, że decyzja, jaką podjął prowadzący to spotkanie francuski arbiter Clement Turpin była jak najbardziej słuszna. Sensor wbudowany w piłce nie wyczuł bowiem żadnego kontaktu.
- Przed golem Anglii w 45+2. minucie meczu przeciwko Norwegii czujnik w piłce nie wykazał szczytu w "pulsie piłki", gdy była w powietrzu, a zatem nie ma dowodów na to, że piłka dotknęła linki i zmieniła kierunek ruchu - przekazano w oficjalnym komunikacie.
Część międzynarodowych ekspertów w mediach społecznościowych twierdziła także, że Clement Turpin niesłusznie anulował bramkę, jaką zdobył w drugiej połowie Torbjorn Heggem, dopatrując się przewinienia Erlinga Haalanda.
MŚ 2026. Martin Odegaard odniósł się do pracy Clementa Turpina. Króciutko
Do pracy pochodzącego z Francji sędziego odniósł się krótko po meczu kapitan reprezentacji Norwegii Martin Odegaard. Zrobił to jednak bez większych emocji, w sposób do bólu wręcz dyplomatyczny.
- To trochę przygnębiające. Czujemy, że byliśmy blisko. Uważam, że zrobiliśmy, co w naszej mocy. Straciliśmy dwie dość łatwe bramki, a sędzia też nie pomagał nam. Nie udało nam się nic wywalczyć - stwierdził pomocnik Arsenalu.
Wyraził jednak przy tym dumę z tego, czego dokonała dowodzona przez niego na boisku reprezentacja Norwegii.
- Mieliśmy trochę pecha i nie sprzyjały nam okoliczności. To przykre, ale to była prawdziwa przygoda. To, czego byliśmy świadkami, było czymś niesamowitym. Możemy być z siebie dumni - zadeklarował Martin Odegaard.