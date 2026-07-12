Niebywała afera. Kapitan Norwegów nie milczał. Tak skwitował sędziego

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Rozgrywany w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego ćwierćfinał MŚ 2026 Norwegia - Anglia zakończył się zwycięstwem Synów Albionu po dogrywce 2:1. W 90 minutach obie ekipy strzeliły po jednym golu, a wiele kontrowersji wzbudziło trafienie Wyspiarzy, wokół którego wybuchła wielka afera. W środku burzy znalazł się prowadzący spotkanie arbiter Clement Turpin, do którego pracy odniósł się po spotkaniu kapitan reprezentacji Norwegii - Martin Odegaard.

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MŚ 2026. Na zdjęciu sędzia Clement Turpin, Erling Haaland oraz Martin OdegaardMAURO PIMENTEL / AFP / Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

- Prawdziwy skandal - oburzyli się już w przerwie meczu norwescy eksperci, mówiąc o kontakcie piłki z elementami podwieszonej pod dachem stadionu kamery, co powinno skutkować przerwaniem gry. Werdykt był jednak bezwzględny dla ekipy ze Skandynawii. Wyrównujący gol dla Anglików, którego zdobył Jude Bellingham, został już uznany i nic nie mogło tego zmienić.

Na dodatek FIFA ogłosiła potem, że decyzja, jaką podjął prowadzący to spotkanie francuski arbiter Clement Turpin była jak najbardziej słuszna. Sensor wbudowany w piłce nie wyczuł bowiem żadnego kontaktu.

- Przed golem Anglii w 45+2. minucie meczu przeciwko Norwegii czujnik w piłce nie wykazał szczytu w "pulsie piłki", gdy była w powietrzu, a zatem nie ma dowodów na to, że piłka dotknęła linki i zmieniła kierunek ruchu - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Część międzynarodowych ekspertów w mediach społecznościowych twierdziła także, że Clement Turpin niesłusznie anulował bramkę, jaką zdobył w drugiej połowie Torbjorn Heggem, dopatrując się przewinienia Erlinga Haalanda.

MŚ 2026. Martin Odegaard odniósł się do pracy Clementa Turpina. Króciutko

Do pracy pochodzącego z Francji sędziego odniósł się krótko po meczu kapitan reprezentacji Norwegii Martin Odegaard. Zrobił to jednak bez większych emocji, w sposób do bólu wręcz dyplomatyczny.

- To trochę przygnębiające. Czujemy, że byliśmy blisko. Uważam, że zrobiliśmy, co w naszej mocy. Straciliśmy dwie dość łatwe bramki, a sędzia też nie pomagał nam. Nie udało nam się nic wywalczyć - stwierdził pomocnik Arsenalu.

Wyraził jednak przy tym dumę z tego, czego dokonała dowodzona przez niego na boisku reprezentacja Norwegii.

- Mieliśmy trochę pecha i nie sprzyjały nam okoliczności. To przykre, ale to była prawdziwa przygoda. To, czego byliśmy świadkami, było czymś niesamowitym. Możemy być z siebie dumni - zadeklarował Martin Odegaard.

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