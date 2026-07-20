Nie żyje nastoletni kibic. Dramat podczas mistrzowskiej fety

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Hiszpania została mistrzem świata. W mieście Ciudad Rodrigo doszło jednak do tragedii, która przyćmiła wydarzenia w USA. Pod ciężarem kibiców zawaliła się zabytkowa fontanna w efekcie czego śmierć poniósł 13-letni chłopiec, a dwie inne osoby zostały ranne.

Dramat w trakcie mistrzowskiej fety. Nie żyje 13-latek
Dramat w trakcie mistrzowskiej fety. Nie żyje 13-latekJ.M. GARCIAPAP

W niedzielę (19 lipca) odbył się wielki finał mistrzostw świata 2026, w którym Hiszpania grała z Argentyną. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w dogrywce Ferran Torres. Tym samym "La Roja" po raz drugi w historii wygrała Puchar Świata.

Ludzie wyszli na ulice hiszpańskich miast, aby celebrować mistrzostwo. Nie inaczej było w 12-tysięcznym miasteczku Ciudad Rodrigo

Tragedia w Hiszpanii. Nie żyje młody kibic

Tam doszło jednak do tragedii. Lokalne służby przekazały, że krótko po północy zawaliła się zabytkowa fontanna Arbol Gordo w centrum miasta. W efekcie tego wydarzenia śmierć poniósł 13-letni chłopiec, a dwie inne osoby zostały ranne.

Lokalne władze ogłosiły żałobę. Flagi na budynkach miejskich zostały opuszczone do połowy masztu, dla bliskich ofiary uruchomiono pomoc psychologiczną.

- Całe miasto odczuwa tę stratę i towarzyszy w żałobie przyjaciołom oraz rodzinie chłopca. To, co powinno być świętowaniem zwycięstwa reprezentacji Hiszpanii w mistrzostwach świata, przerodziło się w tragedię - napisały w oświadczeniu władze miasta.

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