Nie wytrzymał, gdy to usłyszał. Poruszenie w sprawie Marciniaka. "Obsesja"

Coraz bardziej niepokojąco na tegorocznym mundialu zaczyna wyglądać sytuacja naszego czołowego arbitra. Póki co Szymon Marciniak biegał z gwizdkiem zaledwie dwukrotnie i niestety najczarniejszy scenariusz zakłada, że na tym się skończy. Polacy liczyli na to, iż Polak otrzyma któryś z półfinałów, lecz tak się ostatecznie nie stało. Do obsadzenia w Stanach Zjednoczonych zostały więc zatem dwie potyczki. Eksperci oraz kibice z tego powodu szeroko komentują tę sprawę.

Poruszenia wokół Płocczanina nie rozumie jednak Piotr Żelazny. Nie gryzł się on w język na antenie TVP Sport. "Zajmujemy się sędzią tak, jakby był naszym największym dobrem piłkarskim. Nasza obsesja na punkcie Szymona Marciniaka jest niebywała. Chyba nie ma drugiego kraju na świecie, w którym ligę reklamuje się nazwiskiem arbitra. Ja tego nie czuję. Dla mnie sędzia powinien być jedynie dodatkiem do meczu - najlepiej niewidocznym" - przyznał.

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Na odpowiedzi ze strony innych osób ze środowiska nie musiał długo czekać. Dzień później głos w temacie zabrał Cezary Kucharski, czyli były menedżer Roberta Lewandowskiego. "Może za mało śledzę naszą piłkę, bo nie zauważam tej obsesji. Sędzia Szymon Marciniak jest wyrazistą postacią, stoją za nim sukcesy międzynarodowe więc naturalnym jest, że jego wizerunkiem promuje się rodzimą ligę" - napisał na platformie X. To zresztą nie było wszystko.

Jego wpis zacytował między innymi Przemysław Langier z naszej redakcji. "Dokładnie. Gdzie jest ta obsesja na punkcie Marciniaka? Nie mylmy obsesji z informowaniem i ew. wyczekiwaniem, czy posędziuje finał, bo finał to jednak wydarzenie samo w sobie. Cały świat będzie o nim mówić, także o Marciniaku, zaraz w krajach finalistów powstaną artykuły o nim, ale my powinniśmy olać temat, bo inaczej obsesja" - przyznał.

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Swoje trzy grosze dorzucili kibice. Wśród nich nie ma jednak jednomyślności. Jedno jest pewne, każdy z nich oczekuje na pozytywny dla Polaka komunikat z FIFA. Na razie muszą zapaść rozstrzygnięcia w półfinałowych spotkaniach. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Marcin Golba AFP

Szymon Marciniak PIOTR DZIURMAN East News





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