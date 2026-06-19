Nie wyprzedzili reprezentacji Polski. Teraz znów to zrobili. Dogonili Brazylię

To był wielki wieczór dla reprezentacji Meksyku. Tydzień po meczu otwarcia jest już pewna awansu do 1/16 finału. Korea Południowa może ją jeszcze dogonić punktowo, ale nie przeskoczyć, bo właśnie przegrała starcie bezpośrednie. Obecnie w grupie A mamy układ punktowy 6-3-1-1. Czechy i Republika Południowej Afryki grają o życie. W trzeciej serii gier będą potrzebowały zwycięstw. Naszym południowym sąsiadom może być o to łatwiej, bo zmierzą się właśnie ze współgospodarzami turnieju, którzy mogą potraktować tę konfrontację ulgowo i zrobić rotacje w składzie.

Awans reprezentacji Meksyku ma wymiar historyczny. Po raz 8. od 1994 roku wyszła z grupy czempionatu globu. Nie udało się to jej tylko 4 lata temu. Nie wyprzedziła Argentyny i Polski. Wraz z Arabią Saudyjską pożegnała się z imprezą po trzech spotkaniach. Jak pamiętamy, konsekwencja "El Tri" w wynikach osiąganych w pierwszych fazach MŚ była jednym z głównych straszaków medialnych "Biało-Czerwonych".

8/9 reprezentacji Meksyku. Tylko w Katarze nie wyszła z grupy

Teraz w liczbie awansów do play-offów Meksyk zrównał się z Brazylią, choć oczywiście "Canarinhos" mogą wrócić na czoło tego zestawienia, jeśli nie odpadną w rywalizacji z Marokiem, Szkocją i Haiti. Na razie po pierwszej kolejce mają 1 punkt i niezbyt dobre wrażenia z gry.

"El Tri" musi teraz gonić Argentyna, choć po wygranej Lionela Messiego i spółki 3:0 nad Algierią chyba nikt nie spodziewa się braku awansu w grupie z Austrią i Jordanią.

Nieco w tyle zostali w tej kwestii inni giganci - Niemcy, Hiszpania, Holandia i Anglia mają po 6 wyjść, a Szwajcaria, Francja i Stany Zjednoczone po 5.

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Meksykanie po raz pierwszy w historii swoich występów na MŚ zaczęli rywalizację od dwóch zwycięstw do zera. Efekt jest błyskawiczny - jeszcze nigdy po dwóch kolejkach nie byli pewni wygrania grupy. Impreza w swoim kraju to idealna sceneria na nowy rozdział.

Dla ciekawostki dodajmy, że w 1990 r. nie pojawili się na mundialu z uwagi na dyskwalifikację od FIFA za fałszowanie metryk zawodników, aby mogli oni zagrać w turnieju kwalifikacyjnym do MŚ U-20 1988 mimo starszego wieku niż wymagany.

Raul Jimenez WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS AFP

Julián Quiñones bohaterem Meksyku Rodrigo OROPEZA AFP

Meksyk - RPA JOSE HERNANDEZ AFP





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