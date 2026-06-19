Nie wyprzedzili reprezentacji Polski. Teraz znów to zrobili. Dogonili Brazylię
Reprezentacja Meksyku pokonała Koreę Południową 1:0 i zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie A. Wydawało się, że rywalizacja współgospodarzy z zespołem z Azji oraz Czechami i Republiką Południową Afryki przed turniejem zapowiadała się na nieco bardziej wyrównaną. Ósmego dnia turnieju "El Tri" zapewnili sobie ósmy na przestrzeni dziewięciu mundiali awans do fazy pucharowej.
To był wielki wieczór dla reprezentacji Meksyku. Tydzień po meczu otwarcia jest już pewna awansu do 1/16 finału. Korea Południowa może ją jeszcze dogonić punktowo, ale nie przeskoczyć, bo właśnie przegrała starcie bezpośrednie. Obecnie w grupie A mamy układ punktowy 6-3-1-1. Czechy i Republika Południowej Afryki grają o życie. W trzeciej serii gier będą potrzebowały zwycięstw. Naszym południowym sąsiadom może być o to łatwiej, bo zmierzą się właśnie ze współgospodarzami turnieju, którzy mogą potraktować tę konfrontację ulgowo i zrobić rotacje w składzie.
Awans reprezentacji Meksyku ma wymiar historyczny. Po raz 8. od 1994 roku wyszła z grupy czempionatu globu. Nie udało się to jej tylko 4 lata temu. Nie wyprzedziła Argentyny i Polski. Wraz z Arabią Saudyjską pożegnała się z imprezą po trzech spotkaniach. Jak pamiętamy, konsekwencja "El Tri" w wynikach osiąganych w pierwszych fazach MŚ była jednym z głównych straszaków medialnych "Biało-Czerwonych".
8/9 reprezentacji Meksyku. Tylko w Katarze nie wyszła z grupy
Teraz w liczbie awansów do play-offów Meksyk zrównał się z Brazylią, choć oczywiście "Canarinhos" mogą wrócić na czoło tego zestawienia, jeśli nie odpadną w rywalizacji z Marokiem, Szkocją i Haiti. Na razie po pierwszej kolejce mają 1 punkt i niezbyt dobre wrażenia z gry.
"El Tri" musi teraz gonić Argentyna, choć po wygranej Lionela Messiego i spółki 3:0 nad Algierią chyba nikt nie spodziewa się braku awansu w grupie z Austrią i Jordanią.
Nieco w tyle zostali w tej kwestii inni giganci - Niemcy, Hiszpania, Holandia i Anglia mają po 6 wyjść, a Szwajcaria, Francja i Stany Zjednoczone po 5.
Meksykanie po raz pierwszy w historii swoich występów na MŚ zaczęli rywalizację od dwóch zwycięstw do zera. Efekt jest błyskawiczny - jeszcze nigdy po dwóch kolejkach nie byli pewni wygrania grupy. Impreza w swoim kraju to idealna sceneria na nowy rozdział.
Dla ciekawostki dodajmy, że w 1990 r. nie pojawili się na mundialu z uwagi na dyskwalifikację od FIFA za fałszowanie metryk zawodników, aby mogli oni zagrać w turnieju kwalifikacyjnym do MŚ U-20 1988 mimo starszego wieku niż wymagany.