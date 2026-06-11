Nie tylko Shakira. Plejada gwiazd na ceremonii otwarcia mistrzostw świata

Na ten dzień z niecierpliwością czekali wszyscy fani futbolu - 11 czerwca oficjalnie rozpoczęły się tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. W tym roku czeka nas wiele zmian - wzrosła liczba drużyn walczących o końcowe trofeum, liczba meczów, a także... liczba ceremonii otwarcia. Każdy z krajów organizujących mundial doczeka się bowiem swojego wielkiego otwarcia turnieju.

Na czwartkowy wieczór zaplanowano pierwszy mecz mistrzostw świata pomiędzy Meksykiem i RPA, a zanim zawodnicy pojawili się na murawę, zameldowały się na niej wielkie gwiazdy muzyki. Ceremonia otwarcia w Meksyku rozpoczęła się 90 minut przed pierwszym gwizdkiem, a przed kibicami na Mexico City Stadium zaprezenentowali się m.in. Tyla, J Balvin i Alejandro Fernandez.

Nie jest wcale tajemnicą, że największa liczba kibiców czekała przede wszystkim na występ Shakiry, która i w tym roku przygotowała specjalny utwór na mundial. Specjalnie na tegoroczne mistrzostwa świata artystka zdecydowała się na współpracę z Burna Boyem i wspólnie nagrali przebój "Dai Dai", który już teraz podbije listy przebojów.

Po ceremonii otwarcia mundialu w Meksyku nadejdzie czas na podobne sceny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Te odbędą się 12 czerwca przy okazji meczów Kanada - Bośnia i Hercegowina oraz USA - Paragwaj. W Toronto przed pierwszym mundialowym meczem na murawie wystąpić mają m.in. Michael Buble i Alanis Miorissette, w Los Angeles natomiast przed kibicami zaprezentują się m.in. Future, Anitta i Katy Perry.

W tym roku mistrzostwa świata bez reprezentacji Polski. Biało-czerwonych akcentów jednak nie zabraknie

W tym roku na mistrzostwach świata nie zobaczymy reprezentacji Polski. Podopieczny Jana Urbana eliminacje do tej imprezy zakończyli na drugim miejscu w grupie G, co nie zapewniło im bezpośredniego awansu, ale pozwoliło powalczyć o bilet na mundial w barażach. Te "Biało-Czerwoni" rozpoczęli od triumfu nad Albanią 2:1, jednak w decydującym spotkaniu ulegli na wyjeździe ze Szwecją 2:3.

Podczas piłkarskiego święta nie zabraknie jednak polskich akcentów. Nominację na mundial otrzymali bowiem czterej sędziowie z naszego kraju - Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik i Tomasz Kwiatkowski.

Shakira Action Press AKPA

Anitta AFP

Katy Perry Jordan Strauss/Invision/East News East News





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