Nie tylko Shakira. Plejada gwiazd na ceremonii otwarcia mistrzostw świata
W czwartkowy wieczór oficjalnie rozpoczęły się tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. Zanim piłkarze z Meksyku i RPA wyszli na murawę, zameldowały się na niej największe gwiazdy ze świata muzyki. Oprócz Shakiry, na Mexico City Stadium, pojawiła się m.in. Tyla. Ceremonię otworzyli legendarny zespół Maná oraz Danny Ocean.
Na ten dzień z niecierpliwością czekali wszyscy fani futbolu - 11 czerwca oficjalnie rozpoczęły się tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. W tym roku czeka nas wiele zmian - wzrosła liczba drużyn walczących o końcowe trofeum, liczba meczów, a także... liczba ceremonii otwarcia. Każdy z krajów organizujących mundial doczeka się bowiem swojego wielkiego otwarcia turnieju.
Na czwartkowy wieczór zaplanowano pierwszy mecz mistrzostw świata pomiędzy Meksykiem i RPA, a zanim zawodnicy pojawili się na murawę, zameldowały się na niej wielkie gwiazdy muzyki. Ceremonia otwarcia w Meksyku rozpoczęła się 90 minut przed pierwszym gwizdkiem, a przed kibicami na Mexico City Stadium zaprezenentowali się m.in. Tyla, J Balvin i Alejandro Fernandez.
Nie jest wcale tajemnicą, że największa liczba kibiców czekała przede wszystkim na występ Shakiry, która i w tym roku przygotowała specjalny utwór na mundial. Specjalnie na tegoroczne mistrzostwa świata artystka zdecydowała się na współpracę z Burna Boyem i wspólnie nagrali przebój "Dai Dai", który już teraz podbije listy przebojów.
Po ceremonii otwarcia mundialu w Meksyku nadejdzie czas na podobne sceny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Te odbędą się 12 czerwca przy okazji meczów Kanada - Bośnia i Hercegowina oraz USA - Paragwaj. W Toronto przed pierwszym mundialowym meczem na murawie wystąpić mają m.in. Michael Buble i Alanis Miorissette, w Los Angeles natomiast przed kibicami zaprezentują się m.in. Future, Anitta i Katy Perry.
W tym roku mistrzostwa świata bez reprezentacji Polski. Biało-czerwonych akcentów jednak nie zabraknie
W tym roku na mistrzostwach świata nie zobaczymy reprezentacji Polski. Podopieczny Jana Urbana eliminacje do tej imprezy zakończyli na drugim miejscu w grupie G, co nie zapewniło im bezpośredniego awansu, ale pozwoliło powalczyć o bilet na mundial w barażach. Te "Biało-Czerwoni" rozpoczęli od triumfu nad Albanią 2:1, jednak w decydującym spotkaniu ulegli na wyjeździe ze Szwecją 2:3.
Podczas piłkarskiego święta nie zabraknie jednak polskich akcentów. Nominację na mundial otrzymali bowiem czterej sędziowie z naszego kraju - Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik i Tomasz Kwiatkowski.