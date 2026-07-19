Cały świat mówi o tym, że Kylian Mbappe jest o krok od wywalczenia tytułu króla strzelców mistrzostw świata 2026. Tymczasem to nie jedyny piłkarz reprezentacji Francji, który może zapisać się w historii.

Mecz o 3. miejsce piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Francją, a Anglią miał szalony przebieg. Ostatecznie górą byli "Synowie Albionu", którzy triumfowali 6:4 i to na ich szyjach zawisły brązowe krążki.

Dwa gole dla Francji strzelił Kylian Mbappe, który na amerykańskich boiskach zdobył ich 10. Tym samym wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji strzelców (Lionel Messi ma 8 goli - przyp. red.). Ponadto kapitan "Trójkolorowych" ma w swojej karierze 22 gole na MŚ, co jest absolutnym rekordem (Messi ma 21 trafień). Jeśli Argentyńczyk w finale nie strzeli dwóch bramek to Mbappe po raz drugi z rzędu sięgnie po koronę króla strzelców. Będzie to wydarzenie bez precedensu, bowiem nie wydarzyło się to nigdy wcześniej.

Michael Olise pobił rekord, który miał 56 lat

Nie tylko Mbappe zapisał się na kartach historii. Jego zespołowy kolega - Michael Olise zakończył turniej z dorobkiem siedmiu asyst. Wcześniej rekord należał do Pele, który sześciokrotnie notował ostatnie podanie. Miało to jednak miejsce 56 lat temu, czyli w 1970 roku.

Po pięć asyst na jednym mundialu zanotowali: Robert Gadocha (1974 r.), Pierre Littbarski (1982 r.), Diego Maradona (1986 r.) i Thomas Hassler (1994 r.).

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Na pewno na uwagę zwraca fakt, że w tym zestawieniu jest reprezentant Polski. Gadocha miał aż pięć asyst na historycznych MŚ dla "Biało - Czerwonych". Wówczas drużyna prowadzona przez Kazimierza Górskiego wywalczyła brązowe medale. Zresztą na tamtym turnieju królem strzelców został Grzegorz Lato.

Nie tylko Mbappe przeszedł do historii. Olise pobił rekord, który miał ponad pół wieku JEWEL SAMAD AFP

Kylian Mbappe, najlepszy snajper reprezentacji Francji FRANCK FIFE East News

Michael Olise Justin Setterfield AFP





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