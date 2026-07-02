Nie publikuje takich zdjęć codziennie. Michalczewski pokazał syna. Oto gdzie go zabrał

Patryk Górski

Patryk Górski

Kilka dni temu sieć obiegły pierwsze zdjęcia Dariusza Michalczewskiego z wizyty Nowym Jorku, a teraz poznaliśmy jeden z prawdopodobnych powodów jego obecności w tej części świata. Były polski pięściarz pojawił się wraz z synem na meczu 1/16 fazy pucharowej tegorocznego mundialu. I to jakim. Sami zobaczcie.

Dariusz Michalczewski z synem; mężczyzna w białym swetrze na tle liścia i zdjęcie z meczu na stadionie.
Dariusz Michalczewski wraz z synem Michal Wozniak/Dzien Dobry TVN/East News/instagram.com/dariuszmichalczewski_officialEast News

Dariusza Michalewski po latach zawodowej kariery bokserskiej, podczas której stoczył 50 walk (48-2-0), skrupulatnie stara się wykorzystywać każdą wolną chwilę na relaks z rodziną. To też zrobił w ostatnim czasie, zabierając syna w podróż do Nowego Jorku.

58-latek z pewnością nie może narzekać na brak niezbędnych do tego funduszy, bowiem milionerem stał się jeszcze jako czynny sportowiec. Pieniądze, które wtedy zarobił, to jednak i tak jedynie część jego majątku. Od pewnego czasu największy przychód generują mu prowadzone biznesy, a wśród nich m.in. ten skupiony wokół napojów energetycznych, sygnowany słynnym pseudonimem pięściarza - "Tiger".

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Wielki powrót Michalczewskiego do Stanów. Jedno zdjęcie mówi wszystko

Kilka dni temu sieć obiegło zdjęcie Michalczewskiego z nowojorskiego Central Parku. - Miejsce, do którego wracają wspomnienia. W latach 1992-1993 trenowałem i biegałem tutaj ze swoim pierwszym Trenerem zawodowym - Eckhardem Dagge. Dziś to już historia, ale takie miejsca zostają w pamięci na zawsze - napisał wówczas były pięściarz na Instagramie, chwaląc się fanom, że wrócił do miasta, w którym szlifował swoją bokserską formę.

Wraz z 1 lipca poznaliśmy natomiast jeden z prawdopodobnych powodów nagłych wakacji "Tigera" w USA. 58-latek opublikował na wspomnianej platformie kolejne zdjęcie, ale tym razem z synem ze stadionu, na którym swój mecz w trakcie ich wizyty rozgrywały między sobą reprezentacje Francji i Szwecji.

- Kolejne sportowe wspomnienie do kolekcji. Mistrzostwa Świata, Stany Zjednoczone i kolejny dobry mecz obejrzany razem z Synem - napisał Michalczewski, dzieląc się z fanami kolejną wspólną przygodą, jaką przeżył wspólnie z synem Darkiem Michalczewskim.

Warto odnotować, że wspomniane spotkanie obfitowało w strzelone golę. Po 90. minutach na tablicy wyników widniało 3:0 na korzyść Francji, która dzięki zwycięstwu awansowała do 1/8 finału mundialu, gdzie czeka na nich kadra Paragwaju.

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Maciej Brzeziński
Mężczyzna w granatowej bluzie z logo Nike trzyma prawą rękę na piersi, patrząc przed siebie w skupieniu; tło ciemne, sylwetka wyraźnie wyeksponowana.
Dariusz "Tiger" MichalczewskiPawel Polecki/REPORTEREast News
Mężczyzna w sportowej kurtce, stojący przy barierce, wyraża silne emocje, zaciska pięść i krzyczy. W tle rozmazana postać oraz elementy architektoniczne stadionu lub trybun.
Dariusz Michalczewski i jego słynna - zgodna z ringowym pseudonimem - poza "Tygrysa"TADEUSZ SKWIOT / CYFRASPORTNewspix.pl
Mężczyzna ubrany w czarny golf, z czerwonym szalikiem z białym napisem, stoi w tłumie, patrząc w bok i gestykulując ustami jakby rozmawiał lub kibicował.
Dariusz MichalczewskiPiotr MatusewiczEast News


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