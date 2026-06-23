Nie pokazali w telewizji. Pierwszy ruszył do Messiego. Klasy nie kupisz

Chyba nawet najwięksi optymiści nie przewidywali takiego początku mistrzostw świata w wykonaniu Lionela Messiego. 38-latek robi na boisku co chce i już w drugim meczu z rzędu był pierwszoplanową postacią reprezentacji Argentyny.

Kilka dni później Messi znów czarował świat swoimi zagraniami i tym razem nikt już nie protestował. Co prawda Argentyńczyk nie wykorzystał karnego, ale szybko się zrehabilitował i jego dwa gole pomogły obrońcom tytułu wygrać Austrią 2:0.

Tym samym Messi ma już na swoim koncie pięć goli, prowadzi w klasyfikacji strzelców, ale musi oglądać się za siebie, bowiem szaleją również Erling Haaland i Kylian Mbappe (po 4 trafienia na koncie).

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Po takich występach 38-latka miliony fanów na całym świecie chciałoby mu osobiście pogratulować. Realnie taką szansę ma jednak tylko garstka osób. Wśród nich był przede wszystkim Juergen Klopp. Wybitny niemiecki trener pełni podczas mundialu rolę eksperta jednej ze stacji telewizyjnych.

Krótko po meczu z Austrią Klopp znalazł jednak chwilę, by podejść do Messiego i w serdeczny sposób pogratulować mu kolejnego znakomitego występu na mundialu. Tego obrazka nie zobaczyli kibice podczas transmisji na żywo z meczu w telewizji, ale uchwycili to fotoreporterzy, a zdjęcia Kloppa gratulującego Messiemu szybko obiegły cały świat.

Juergen Klopp gratuluje Messiemu Maja Hitij - FIFA Getty Images





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