Nie minęła doba od zakończenia mundialu i nagle bomba. W Hiszpanii zawrzało
Reprezentacja Hiszpanii w niedzielny wieczór zapisała kolejną złotą kartę w historii kraju. Zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente wygrał mistrzostwo świata, w finale pokonując Argentynę 1:0. Nie minęła nawet doba, a media spuściły na świat piłki prawdziwą bombę. Ta dotyczy Pepa Guardioli, który obecnie jest bez pracy.
Przez ostatnie sześć tygodni oczy całego świata zwrócone były w kierunku USA, Kanadzie i Meksyku. Tam toczyła się walka o mistrzostwo świata. Tytułu broniła drużyna Argentyny, która od poprzedniego mundialu zmieniła się właściwie kosmetycznie. Oprócz nieobecności Angela Di Marii z pierwszej jedenastki za oceanem obecni byli wszyscy.
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Argentyńczycy dotarli do wielkiego finału. Byli o jeden mecz od obrony tytułu, a więc czegoś, co w przeszłości udało się tylko dwóm nacjom. Najpierw zrobili to Włosi w latach 1934 - 1938, a potem także Brazylijczycy w latach 1958 - 1962. Od tego momentu szansę na to w finale miała tylko Brazylia, Francja i właśnie Argentyna.
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Żadna z tych drużyn nie podołała jednak wyzwaniu. Argentyna potknęła się na ostatniej przeszkodzie, którą była reprezentacja Hiszpanii. Piłkarze prowadzeni przez Luisa de La Fuente wygrali w finale 1:0 i to oni dołożyli gwiazdkę nad herbem. Po mniej niż 24 godzinach popłynęły zaskakujące wieści ws. Pepa Guardioli.
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Hiszpan jest obecnie bez pracy, ale to może się niebawem zmienić. "Sky Sports" informuje o ważnym spotkaniu. "Jak donosi włoski oddział Sky, Włoski Związek Piłki Nożnej spotkał się z Pepem Guardiolą, aby przekonać go do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji narodowej" - czytamy.
Głównodowodzącym całej operacji ma być Paolo Maldini, który pełni rolę dyrektora technicznego kadry. Dla 55-latka byłaby to pierwsza praca w reprezentacji w karierze. Jako piłkarz był jednak związany z Włochami. Występował w AS Roma oraz Bresci. Nie jest tajemnicą, że Hiszpan płynnie mówi po włosku.