Nie minęła doba od meczu Argentyny. Messi i spółka muszą się pogodzić z wyrokiem

Przed spotkaniem 1/8 finału pomiędzy Argentyną i Egipitem, z pewnością niewiele osób przypuszczało, że "Faraonowie" będą w stanie prowadzić z obecnymi mistrzami 2:0 i prawie wyrzucić ich z turnieju.

Szalony pościg Argentyny, który rozpoczął się w 79. minucie okazał się jednym z tych wydarzeń, które zapamiętamy na lata. Leo Messi i jego koledzy strzelili trzy bramki, ustalając wynik spotkania w doliczonym czasie gry. Po ostatnim gwizdku sędziego mocno zawrzało, a selekcjoner reprezentacji Egiptu wprost zarzucił ustawienie tego spotkania.

Nie da się ukryć, że Argentyna zagrała zdecydowanie poniżej oczekiwań, co mocno skomentował dziennikarz i komentator Tomasz Ćwiąkała we vlogu na swoim kanale YouTube. Zawyrokował jednocześnie wskazując, że "Albicelestes" nie mieli żadnego konkretnego planu na to spotkanie. - Żenująca Argentyna ogrywa Egipt - zatytułował dodatkowo swój materiał. - Argentyna w tym meczu spisywała się ŻENUJĄCO - biorąc pod uwagę klasę swoją, a także klasę rywala - i rozpoczął ocenę.

Najbardziej skandaliczna decyzja mundialu?! "To nie miało prawa bytu". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- Jeżeli głównym pomysłem Argentyny na spotkanie z Egiptem ma być mniej więcej coś takiego, że kumulujesz ludzi po prawej stronie, żeby zwrócić piłkę do Cristiana Romero albo Lisandro Martineza i żeby ten posłał przerzut do Nico Tagliafico, to na którymś etapie to się staje przewidywalne - ocenił surowo Ćwiąkała.

- Kiedyś Argentyna, jeśli chodzi o ataki bokami, bazowała na kimś takim, jak Angel Di Maria. A dzisiaj Argentyna w tym meczu, mniej więcej do 80. minuty nie dość, że nie miała człowieka, który potrafiby - poza Tagliafico - zdobywać teren i wbiegać za linię obrony, to Argentyna nie miała nawet dryblera... - dodał.

Zarówno selekcjoner Lionel Scaloni, jak i piłkarze reprezentacji Argentyny mają teraz kilka dni na wyciągnięcie wniosków z meczu z Egiptem. W ćwierćfinale zmierzą się oni ze Szwajcarią, która dopiero po rzutach karnych ograła Kolumbię. Spotkanie odbędzie się 12 lipca o godzinie 3:00 czasu polskiego.

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Leo Messi LEO BARRILARI AFP





Julita Piasecka - najlepsze akcje meczu Polska - Turcja. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport