Nie ma wątpliwości ws. Szymona Marciniaka. "Przejdzie do historii"

Dariusz Ostafiński, Interia: Szymona Marciniaka zabrakło w sędziowskiej obsadzie na ćwierćfinałowe mecze mundialu. Co to znaczy?

Adam Lyczmański, były sędzia, ekspert: Według mnie, to znaczy, że będzie półfinał lub finał. To będzie zależało od kilku czynników. Najbardziej od tego, jak pójdzie piłkarzom z Francji i Anglii.

Finał Francja - Anglia dobry dla Marciniaka

Michał Listkiewicz przed ćwierćfinałami stawiał na dwa mecze Marciniaka na tym mundialu, Rafał Rostkowski przekonuje, że będzie finał.

- To ja bardziej podpisuję się pod Rafałem. Na pewno brak Szymona w ćwierćfinale nie oznacza, że to koniec. A jak będzie finał Francja - Anglia, to jestem prawie pewny, że w tym meczu zobaczymy Szymona. Zresztą już teraz uważam, że pominięcie go w obsadzie na ćwierćfinały oznacza jedno. Polak jest trzymany na mocny strzał.

Drugi raz mówi pan o Francji i Anglii. Dlaczego?

- Bo Francja, to świetni sędziowie, jak Letexier i Turpin. Anglicy mają z kolei Olivera. Jeśli te dwa zespoły zagrają w finale, to Szymonowi odpadnie trzech mocnych konkurentów za jednym zamachem.

"Przejdzie do historii", Marciniak trzymany na "mocny strzał"

Wspomniał pan Letexiera, a on mocno oberwał po meczu 1/8 Argentyny z Egiptem.

- Ludzie nie mieli racji. Letexier nie pomylił się w kluczowych decyzjach.

Wróćmy do naszego Szymona Marciniaka. Finał będzie oznaczał jedno.

- Tak. Szymon przejdzie do historii, jako pierwszy sędzia, który gwizdał dwa finały z rzędu. Trzymam za to kciuki. Już przed mundialem mówiłem, że życzę mu tego, żeby został przynajmniej do połowy lipca, ale bardzo się ucieszę, jak będzie do końca, do 19 lipca.

A co, jeśli Marciniaka wyznaczą na półfinał? Czy to oznacza koniec marzeń o finale?

- Jak będzie półfinał, to cieszmy się z tego, bo to już jest duży kaliber. Jestem jednak pewny, a nos mnie nie zawodzi, że będzie finał. W Katarze były dwa mecze i finał, a tu Szymon miał grupowy mecz Argentyny, a potem Iran - Egipt. I to też nie była przypadkowa obsada. Wszystko przemawia za tym, że Szymon jest trzymany na mocny strzał.

Messiego miał wyrzucić, ale poza tym jest doskonały

Jeśli jednak zobaczymy jego nazwisko w obsadzie półfinałów, to tego najmocniejszego strzału nie będzie.

- Kiedyś sędzia Siebert prowadził mecz Arsenalu w półfinale, a potem sędziował także finał. Tu mamy jednak politykę FIFA. Ponad 100 meczów, a sędziów około pięćdziesięciu. I dochodzi do tego, że oni między jednym i drugim meczem mają dwa tygodnie przerwy.

Szkoda, że nie ma czegoś takiego, jak promocja najlepszych.

- Zwłaszcza, jak się spojrzy na mecz Francuzów z Paragwajem, gdzie Uzbek pozwalał na wszystko. Jednak to znów jest polityka FIFA. Tymczasem dla mnie różnica między europejskimi sędziami a tymi spoza naszego kontynentu jest ogromna.

Każdemu jednak zdarzają się wpadki. Szymon Marciniak też taką zaliczył.

- Może się Szymon obrazić, ale faktycznie tak było. Messi powinien dostać czerwoną kartkę. Wiadomo, że jak się patrzyło na ten mecz, to serce biło bardziej, bo kolega, bo Polak, ale obiektywnie trzeba stwierdzić, że faul Messiego był na czerwoną. Poza tym Szymon sędziował ten i kolejny mecz doskonale.

A zatem?

- Czekamy. Myślę, że po drugim półfinale będzie można już robić przymiarkę także do finału. Natomiast po sobotnim meczu Anglia - Norwegia będziemy już wiedzieli wszystko.

Szymon Marciniak Marcin Golba AFP

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Kylian Mbappe i Didier Deschamps FRANCK FIFE AFP





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