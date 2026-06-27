Neymar w końcu na boisku, a teraz takie sceny. Chwile grozy na treningu

Na niespełna miesiąc przed startem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku nie było jasne, czy zobaczymy w turnieju Neymara. Legendarny skrzydłowy u Carlo Ancelottiego przed mundialem nie zagrał nawet minuty. Ostatecznie Włoch zdecydował się wysłanie zaproszenia do Neymara.

Ten wybór spotkał się z euforią kibiców i dziennikarzy w kraju. Problemem było jednak to, że Neymar przyleciał na mundial kontuzjowany. Nie zagrał w dwóch pierwszych meczach. W trzecim - ze Szkocją pojawił się na murawie na końcowe minuty. Jego wejście na plac gry spotkało się z euforią.

Niebezpieczne obrazki z Neymarem w roli głównej. Wszystko wyciekło

Neymar przez ten krótki czas pokazał, że może nie jest już tak szybki jak w swoich najlepszych czasach, ale stopami wciąż potrafi bardzo pomóc swoim kolegom. Brazylijczyk stworzył kilka szans, których nie wykorzystali Brazylijczycy, ale pozostawił po sobie naprawdę dobre wrażenie.

Nie wydaje się możliwe, aby miał w tym turnieju wystąpić w pierwszym składzie, ale może być wartością dodaną z ławki. Niestety przed meczem 1/16 finału z Japonią znów pojawiły się niepokojące sceny związane ze starciem na treningu. Wszystko nagrali oczywiście obecni na miejscu dziennikarze.

W pewnym momencie Fabinho postawił stopę bardzo blisko stopy Neymara, wydaje się, że nadepnął na nią. Gwiazdor Brazylii zaczął kuśtykać na jednej nodze, ale wszystko wskazuje na to, że były to jedynie chwile grozy, a nie coś poważnego. Mecz Brazylia-Japonia w poniedziałek 29 czerwca.

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Neymar Jr. ANTHONY WALLACE / AFP AFP





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