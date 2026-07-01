Neuer przemówił po mundialu, to koniec. "Rozczarowanie nie do opisania"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Niemiec sensacyjnie odpadła z mundialu 2026 po porażce w karnych z Paragwajem - i był to ostatni występ w jej barwach dla Manuela Neuera. Legenda "Die Mannschaft" w środę zabrała w mediach społecznościowych głos, podsumowując cały turniej ze swojej perspektywy i stawiając kropkę nad "i" jeśli mowa o jej obecności w kadrze.

Manuel Neuer w żółtym stroju reprezentacji Niemiec trzyma piłkę na boisku podczas meczu piłkarskiego
Manuel NeuerTom WellerAFP

Reprezentacja Niemiec ma za sobą - najkrócej rzecz ujmując - niespecjalnie udany mundial 2026. Choć w pierwszym występie na turnieju podopieczni Juliana Nagelsmanna rozbili - dość spodziewanie - debiutantów z Curacao aż 7:1, to potem już nie było tak łatwo.

Z Wybrzeżem Kości Słoniowej "Die Mannschaft" zatriumfowało 2:1, a potem nadeszła porażka z Ekwadorem 1:2. Ta przegrana nie miała już znaczenia w kwestii wygrania grupy przez Niemców, ale była dla nich zapowiedzią czegoś naprawdę przykrego.

W 1/16 finału nasi zachodni sąsiedzi zmierzyli się bowiem z Paragwajem i po dogrywce na tablicy wyników wciąż widniał rezultat 1:1. W karnych lepsi okazali się jednak "Guarani" (4:3) i to był ostatni akt przygody Manuela Neuera z kadrą.

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Mundial 2026: Manuel Neuer żegna się z reprezentacją Niemiec. "To zawsze był zaszczyt"

Golkiper już nieco wcześniej zaznaczył, że MŚ w Ameryce Północnej będą jego ostatecznym pożegnaniem z reprezentacją i w pierwszy dzień lipca zdecydował się na swoiste podsumowanie swej gry w narodowych barwach we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. "To zawsze był zaszczyt!" - zaczął swój tekst bramkarz.

"Wczesne odpadnięcie z mistrzostw świata jest niezwykle rozczarowujące. Zdecydowanie nie spełniliśmy oczekiwań i powinniśmy byli dotrzeć dalej w tym turnieju. To zakończenie jest bardzo bolesne" - stwierdził piłkarz.

"Podjąłem świadomą decyzję, by zagrać dla Niemiec jeszcze raz. Po pierwsze dlatego, że noszenie koszulki reprezentacji zawsze napawało mnie głęboką dumą. Po drugie, ponieważ mając 40 lat i doświadczenie zdobyte na czterech MŚ, chciałem jak najlepiej wspierać młodych zawodników zarówno na boisku, jak i poza nim i pomagać niemieckiej piłce nożnej. Pomimo gorzkiego finału, nie żałowałem tej decyzji ani chwili" - podkreślił.

"Moje rozczarowanie jest nie do opisania, ale czuję ogromną wdzięczność. Dziękuję za wasze wsparcie przez te wszystkie lata i podczas tego turnieju. Wasz Manuel" - skwitował.

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Manuel Neuer kończy granie dla kadry, ale będzie jeszcze występować w barwach Bayernu

Manuel Neuer rozegrał w niemieckiej kadrze łącznie 128 spotkań w latach 2009 - 2026. Jego największymi sukcesami osiągniętymi z "Die Mannschaft" było mistrzostwo świata na mundialu 2014, trzecie miejsce na mundialu 2010 oraz trzecie miejsca na mistrzostwach Europy 2012 i 2016.

40-latek nie odwiesza jednak jeszcze całkowicie butów na kołek i nie odkłada rękawic na półkę. Jego umowa z Bayernem Monachium ważna jest bowiem do końca czerwca przyszłego roku, więc przynajmniej w najbliższym sezonie będzie go można oglądać jeszcze w akcji chociażby w Bundeslidze.

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Paweł Czechowski
dwóch piłkarzy drużyny Niemiec w białych sportowych kurtkach z herbem narodowym stoi obok siebie ze splecionymi ramionami, skupieni przed meczem
Manuel Neuer (z prawej)Ralf Ibing / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP, viaplaysportpl/x.comAFP
bramkarz w czarnej koszulce z logo głównego sponsora i opaską kapitana na ramieniu głośno krzyczy i unosi zaciśnięte pięści w geście triumfu, w tle rozmyty tłum kibiców
Manuel NeuerDENNIS AGYEMANAFP
Piłkarz w żółtym stroju bramkarza z numerem 1 i emblematem reprezentacji Niemiec na klatce piersiowej stoi z dłońmi złożonymi do oklasków, w tle grupa zawodników w biało-czarnych strojach sportowych.
Manuel NeuerMARTIN MEISSNEREast News


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