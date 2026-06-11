Polacy jako pierwsi na murawę wybiegli podczas mistrzostw świata w Argentynie. To był jednak zupełnie inny mundial niż dzisiaj - brało w nim udział 16 drużyn (obecnie 48), a rywalizacja trwała niewiele ponad trzy tygodnie (teraz sześć). Polacy do grupy trafili z RFN, Tunezją oraz Meksykiem i 1 czerwca w Buenos Aires jako pierwsi zaprezentowali się kibicom.

Rozpoczęcie takiego turnieju to coś niesamowitego. Miałem okazję grać w różnych meczach, ale ten był szczególny. Inna sprawa, że takie potyczki mają także swój ciężar, bo jak zaczniesz turniej, tak później możesz go skończyć – mówi Grzegorz Lato.

W 1978 r. Polacy na inaugurację zmierzyli się z RFN. Spotkanie nie stało na najwyższym poziomie, ale to nasi reprezentanci mieli więcej okazji do zdobycia bramki. Tego dnia skuteczność jednak zawodziła i zakończyło się 0:0. Nie była to jednak nowość, bo taki sam wynik padł w meczu otwarcia cztery lata wcześniej (Brazylia - Jugosławia), osiem (Meksyk - Związek Radziecki), a także dwanaście (Anglia - Urugwaj). Z czasem nawet powstała teoria, że huczne rozpoczęcie mistrzostw paraliżuje zawodników.

- No muszę przyznać, że mecz otwarcia robi wrażenie. Zawsze odbywa się na wielkim stadionie, z niezwykłą atmosferą. Przed spotkaniem są różne występy, pojawiają się flagi państw uczestniczących, czasem też ich przedstawiciele. To jest potężne przeżycie - przyznaje Lato.

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Tegoroczny mundial rozpoczyna się na meksykańskim stadionie Estadio Azteca, który może pomieścić ponad 80 tys. widzów. Zmierzą się w nim gospodarze oraz Republika Południowej Afryki, a to oznacza powtórkę z 2010 r., gdy RPA zremisowało z Meksykiem 1:1.

Teraz to drużyna z Ameryki Północnej uważana jest za faworyta inauguracyjnego spotkania, ale Lato przestrzega przed lekceważeniem Afrykańczyków.

- Widzę i słyszę, że niektórzy już ich skreślają, ale ja doskonale pamiętam, że w 1974 r. to samo mówiło się o reprezentacji Polski. Wówczas trafiliśmy do grupy z Argentyną, Włochami i Haiti i podkreślano, że Polaczki nie mają szans. A potem nagle wszyscy stali się fachowcami i mówili, że byliśmy czarnym koniem - wspomina Lato brązowy medal mistrzostw świata z 1974 r.

Piotr Jawor

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Grzegorz Lato Pawel Wodzynski East News

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