"Nazywali nas Polaczkami". Oto wspomnienie meczu otwarcia MŚ

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Dziś mecz otwarcia mistrzostw świata Meksyk - Republika Południowej Afryki (godz. 21). 48 lat temu Polacy także grali w spotkaniu inaugurującym mundial i zremisowali z RFN 0:0. - Takie wydarzenie robi wrażenie - nie kryje w rozmowie z Interią Grzegorz Lato, uczestnik tamtego meczu, a później prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Piłkarze w żółtych koszulkach rozgrzewają się na Estadio Azteca przed meczem otwarcia MŚ 2026.
Na Estadio Azteca zostanie rozegrany mecz otwarcia mistrzostw świata 2026Isaac EsquivelPAP

Polacy jako pierwsi na murawę wybiegli podczas mistrzostw świata w Argentynie. To był jednak zupełnie inny mundial niż dzisiaj - brało w nim udział 16 drużyn (obecnie 48), a rywalizacja trwała niewiele ponad trzy tygodnie (teraz sześć). Polacy do grupy trafili z RFN, Tunezją oraz Meksykiem i 1 czerwca w Buenos Aires jako pierwsi zaprezentowali się kibicom.

Rozpoczęcie takiego turnieju to coś niesamowitego. Miałem okazję grać w różnych meczach, ale ten był szczególny. Inna sprawa, że takie potyczki mają także swój ciężar, bo jak zaczniesz turniej, tak później możesz go skończyć – mówi Grzegorz Lato.

W 1978 r. Polacy na inaugurację zmierzyli się z RFN. Spotkanie nie stało na najwyższym poziomie, ale to nasi reprezentanci mieli więcej okazji do zdobycia bramki. Tego dnia skuteczność jednak zawodziła i zakończyło się 0:0. Nie była to jednak nowość, bo taki sam wynik padł w meczu otwarcia cztery lata wcześniej (Brazylia - Jugosławia), osiem (Meksyk - Związek Radziecki), a także dwanaście (Anglia - Urugwaj). Z czasem nawet powstała teoria, że huczne rozpoczęcie mistrzostw paraliżuje zawodników.

- No muszę przyznać, że mecz otwarcia robi wrażenie. Zawsze odbywa się na wielkim stadionie, z niezwykłą atmosferą. Przed spotkaniem są różne występy, pojawiają się flagi państw uczestniczących, czasem też ich przedstawiciele. To jest potężne przeżycie - przyznaje Lato.

Mecz otwarcia MŚ 2026. "RPA nie można skreślać"

Tegoroczny mundial rozpoczyna się na meksykańskim stadionie Estadio Azteca, który może pomieścić ponad 80 tys. widzów. Zmierzą się w nim gospodarze oraz Republika Południowej Afryki, a to oznacza powtórkę z 2010 r., gdy RPA zremisowało z Meksykiem 1:1.

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Teraz to drużyna z Ameryki Północnej uważana jest za faworyta inauguracyjnego spotkania, ale Lato przestrzega przed lekceważeniem Afrykańczyków.

- Widzę i słyszę, że niektórzy już ich skreślają, ale ja doskonale pamiętam, że w 1974 r. to samo mówiło się o reprezentacji Polski. Wówczas trafiliśmy do grupy z Argentyną, Włochami i Haiti i podkreślano, że Polaczki nie mają szans. A potem nagle wszyscy stali się fachowcami i mówili, że byliśmy czarnym koniem - wspomina Lato brązowy medal mistrzostw świata z 1974 r.

Piotr Jawor

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