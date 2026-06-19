Nazwisko Polaka na czarnej liście. To był rekord wstydu. Jedyny taki przypadek

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

W trakcie tegorocznych finałów MŚ pokazano już sześć czerwonych kartek. To bardzo zły prognostyk, biorąc pod uwagę fakt, że zmagania trwają dopiero osiem dni. Cztery lata temu w Katarze w całym turnieju zanotowano tylko cztery wykluczenia, na wcześniejszym mundialu - tyle samo. Do niechlubnego rekordu sprzed dwóch dekad wciąż jednak nam daleko. Sędziowie odesłali wówczas do szatni aż 28 zawodników. W tym jednego Polaka - pierwszy i jak na razie ostatni raz...

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Radosław Sobolewski (na małym zdj.) to jedyny polski piłkarz ukarany czerwoną kartką w finałach MŚ. Szymon Marciniak z kolei jako jedyny nasz rodak sięgał po czerwony kartonik w roli rozjemcyAFP/Newspix

Już w inauguracyjnym spotkaniu MŚ 2026, Meksyk - RPA, arbiter wyrzucił z murawy trzech zawodników. Przedwcześnie do szatni zeszło dwóch piłkarzy gości - Sphephelo Sithole oraz Themba Zwane. A także reprezentant gospodarzy Cesar Montes. Był czwartek, 11 czerwca.

Dokładnie tydzień później, mieliśmy powtórkę. Znów trzech graczy obejrzało czerwoną kartkę. Tym razem byli to Bośniak Tarik Muharemović oraz dwóch Katarczyków - Homam Al Amin i Assim Madibo.

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Na trwającym czempionacie pokazano już zatem sześć czerwonych kartoników. W Katarze cztery lata wcześniej zanotowaliśmy tylko cztery wykluczenia w trakcie całego turnieju. Wcześniej w Rosji dokładnie tyle samo.

Po raz pierwszy liczba wykluczeń w MŚ przekroczyła dwucyfrową liczbę dopiero w 1990 roku. Szczegółowe zestawienie przedstawiamy poniżej.

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Niechlubny rekord padł w 2006 roku. Sędziowie sięgali po najsurowszą karę aż 28 razy. Na czarnej liście znalazł się wtedy również Polak - pierwszy i jedyny do tej pory raz na imprezie tej rangi. W 75. minucie grupowej potyczki z Niemcami (0:1) z boiska usunięty został Radosław Sobolewski.

Z kolei jedynym polskim arbitrem, który sięgnął po czerwoną kartkę na mundialowej arenie, pozostaje Szymon Marciniak. Uczynił to w 2018 roku. W trakcie meczu Niemcy - Szwecja wyprosił z palcu gry defensora obrońców tytułu Jeroma Boatenga.

Rozjemca z Płocka przed dwoma dniami prowadził mecz Argentyna - Algieria. Zdaniem części obserwatorów powinien wykluczyć z gry Lionela Messiego. Nie zdecydował się na taki krok. Czy słusznie? Szerzej na ten temat piszemy TUTAJ.

Liczba czerwonych kartek w finałach MŚ od 1990 roku:

1990 - 16

1994 - 15

1998 - 22

2002 - 17

2006 - 28

2010 - 17

2014 - 10

2018 - 4

2022 - 4

2026 - 6 (po ośmiu dniach)

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Sędzia pokazuje czerwoną kartkę bramkarzowi w niebieskim stroju, podczas gdy zawodnik w żółto-zielonym trykocie klęczy na murawie.
Sphephelo Sithole próbował coś ugrać pozycją w przyklęku, ale na darmo. Defensor RPA był jednym z trzech zawodników wyrzuconych z boiska w trakcie inauguracji tegorocznego mundialuTAKUYA MATSUMOTOAFP
Sędzia pokazuje czerwoną kartkę piłkarzowi w czerwonym stroju podczas meczu piłki nożnej; obok znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej w białym stroju.
Weltmeisterschaft 2006. Radosław Sobolewski opuszcza murawę w 75. minucie grupowej potyczki z Niemcami (0:1)Marek BiczykAFP


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