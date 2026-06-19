Nazwisko Polaka na czarnej liście. To był rekord wstydu. Jedyny taki przypadek

Już w inauguracyjnym spotkaniu MŚ 2026, Meksyk - RPA, arbiter wyrzucił z murawy trzech zawodników. Przedwcześnie do szatni zeszło dwóch piłkarzy gości - Sphephelo Sithole oraz Themba Zwane. A także reprezentant gospodarzy Cesar Montes. Był czwartek, 11 czerwca.

Dokładnie tydzień później, mieliśmy powtórkę. Znów trzech graczy obejrzało czerwoną kartkę. Tym razem byli to Bośniak Tarik Muharemović oraz dwóch Katarczyków - Homam Al Amin i Assim Madibo.

Szymon Marciniak krytykowany za pobłażliwość. Jedyną czerwoną kartkę pokazał w Rosji

Na trwającym czempionacie pokazano już zatem sześć czerwonych kartoników. W Katarze cztery lata wcześniej zanotowaliśmy tylko cztery wykluczenia w trakcie całego turnieju. Wcześniej w Rosji dokładnie tyle samo.

Po raz pierwszy liczba wykluczeń w MŚ przekroczyła dwucyfrową liczbę dopiero w 1990 roku. Szczegółowe zestawienie przedstawiamy poniżej.

Niechlubny rekord padł w 2006 roku. Sędziowie sięgali po najsurowszą karę aż 28 razy. Na czarnej liście znalazł się wtedy również Polak - pierwszy i jedyny do tej pory raz na imprezie tej rangi. W 75. minucie grupowej potyczki z Niemcami (0:1) z boiska usunięty został Radosław Sobolewski.

Z kolei jedynym polskim arbitrem, który sięgnął po czerwoną kartkę na mundialowej arenie, pozostaje Szymon Marciniak. Uczynił to w 2018 roku. W trakcie meczu Niemcy - Szwecja wyprosił z palcu gry defensora obrońców tytułu Jeroma Boatenga.

Rozjemca z Płocka przed dwoma dniami prowadził mecz Argentyna - Algieria. Zdaniem części obserwatorów powinien wykluczyć z gry Lionela Messiego. Nie zdecydował się na taki krok. Czy słusznie? Szerzej na ten temat piszemy TUTAJ.

Liczba czerwonych kartek w finałach MŚ od 1990 roku:

1990 - 16

1994 - 15

1998 - 22

2002 - 17

2006 - 28

2010 - 17

2014 - 10

2018 - 4

2022 - 4

2026 - 6 (po ośmiu dniach)

Sphephelo Sithole próbował coś ugrać pozycją w przyklęku, ale na darmo. Defensor RPA był jednym z trzech zawodników wyrzuconych z boiska w trakcie inauguracji tegorocznego mundialu TAKUYA MATSUMOTO AFP

Weltmeisterschaft 2006. Radosław Sobolewski opuszcza murawę w 75. minucie grupowej potyczki z Niemcami (0:1) Marek Biczyk AFP





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