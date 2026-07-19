Pora na finał mistrzostw świata! W niedzielę dowiemy się, czy Argentyna zdobędzie czwarty puchar w historii. A może to Hiszpanie drugi raz będą cieszyć się z triumfu na mundialu? W kadrze drużyny Luisa de la Fuente znajduje się piłkarz, który praktykuje dosyć specyficzną dietę.

Mowa o Marcosie Llorente. To zawodnik Atletico Madryt, który na turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku do tej pory rozegrał trzy spotkania. Przeciwko Republice Zielonego Przylądka (0:0) i Urugwajowi (1:0) pojawił się w wyjściowym składzie i ani na moment nie opuścił boiska. Za to podczas półfinału z Francją wszedł z ławki rezerwowych na kilka minut.

Pije kawę z masłem, nie je makaronu. Tak wygląda dieta finalisty MŚ

Llorente jest wychowankiem Realu Madryt. W 2019 roku Atletico zapłaciło za niego 30 milionów euro. Do tej pory występuje w drużynie Diego Simeone. Oprócz czysto sportowych dokonań hiszpańskie media zainteresowały się również jego dietą, która jest naprawdę intrygująca.

Jego nawyki żywieniowe są zgodne z filozofią paleolitu. W wywiadzie dla "Cadena SER" piłkarz tłumaczył: - Nie jem nabiału ani makaronu. Jedyne węglowodany, jakie spożywam, to ziemniaki, bataty i maniok. Jem mięso, ryby i dużo warzyw. Robię to dla zdrowia, nie tylko dla piłki nożnej.

Z jego jadłospisu całkowicie zniknęły również m.in. chleb, pszenica, ryż, mleko, jogurty czy tradycyjne płatki śniadaniowe. 31-letni Hiszpan jak ognia unika produktów przetworzonych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie jego organizmu. Swoje ciało traktuje jak laboratorium.

Co jeszcze znajdziemy na jego talerzu? Przede wszystkim duże ilości czerwonego mięsa, drobiu, ryb, jajek oraz podrobów. Podobnie postępuje Erling Haaland, który mimo wszystko sporadycznie pozwala sobie na małe zachcianki w diecie. Oprócz tego Marcos Llorente gustuje w owocach, czy rzemieślniczych serach - dla nich robi wyjątek pod kątem rezygnacji z nabiału.

Jest także zagorzałym zwolennikiem i praktykiem przerywanego postu. - Jem tylko w ciągu dnia. Spożywam śniadanie, obiad i kolację, gdy tylko jest naturalne światło. Zimą jem kolację o 17:30, latem nieco później, przed zapadnięciem zmroku - mówił w rozmowie z El Partidazo de COPE.

Ciekawie wyglądają również jego poranki. Na start dnia przygotowuje kawę z... dwiema lub trzema łyżkami masła. - Dodaje mi energii, to zdrowy tłuszcz - tłumaczy. Oprócz tego Llorente stara się żyć w zgodzie z naturą. Regularnie stosuje grounding, chodzi boso po trawie i ziemi bez względu na mróz i pogodę. Obca nie jest mu także fotobiomodulacja, czyli naświetlnie ciała czerwonym światłem w celu szybszej regeneracji. Jak najdłużej stara się przebywać na słońcu.

- Przez ostatnie dwa lata nie chorowałem na nic. Nawet na przeziębienie. Wychodzę z psami każdego ranka, niezależnie od tego, czy jest ciepło, czy zimno - mówił.

Niewykluczone, że teraz 31-latek zagra w finale mistrzostw świata.

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