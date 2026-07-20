Narzekania? Takiego mundialu nie było od ponad 50 lat!
Opinie na temat zakończonych właśnie mistrzostwa świata są mocno podzielone, ale co by o nich nie mówić, to na brak goli nie mogliśmy narzekać. W 104 spotkaniach padło łącznie 308 bramek, co daje świetną średnią 2,96 gola na mecz. By odszukać MŚ bardziej pod tym względem widowiskowe, trzeba cofnąć się aż do 1970 r.
Pod wieloma względami był to rekordowy mundial. Po raz pierwszy wystąpiło na nim aż 48 reprezentacji, które łącznie rozegrały 104 mecze. I choć średnia liczba bramek nie była rekordowa, to obfitość goli była zaskakująca.
Średnio zdobywano 2,96 gola na jeden mecz, czyli zdecydowanie najwięcej w XXI w. Podczas poprzedniego mundialu w Katarze drużyny były chwalone za ofensywną grę, ale średnia goli wyniosła 2,69. Cztery lata wcześniej w Rosji było to 2,64, a w 2014 r. w Brazylii - 2,67. Mniej bramek padało w 2010 r. w RPA (2,27) oraz w 2006 r. w Niemczech (2,30), a średnia z Korei i Japonii z 2002 r. to 2,52.
MŚ 2026. Strzelono najwięcej bramek od 56 lat
By znaleźć turniej, na którym średnio padało więcej goli niż podczas zakończonego wczoraj MŚ, trzeba cofnąć się aż do roku 1970 r. Wówczas w Meksyku zespoły zdobywały 2,97 gola na mecz. Z kolei poza zasięgiem obecnej piłki wydają się początkowe mundiale, bo w latach 1930 - 1958 średnia wynosiła ok. 4 bramki, a rekordowy był mundial z 1954 r. w Szwajcarii, gdzie na jeden mecz przypadało 5,38 bramki! (140 goli w 26 meczach).
Podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, najwięcej bramek - dziesięć - zdobyto w spotkaniu o trzecie miejsce, w którym Anglicy wygrali z Francuzami aż 6:4. Z kolei najwyższe zwycięstwo odnieśli Niemcy, którzy pokonali Curacao 7:1.
Dla porównania, rekord wszech czasów mistrzostw świata to 12 goli w meczu Austria - Szwajcaria (7:5) podczas mundialu w 1954 roku.
Przypomnijmy, że najwięcej bramek podczas mundialu 2026 zdobyli: Francuz Kylian Mbappe (10 goli), Argentyńczyk Lionel Messi (8) oraz Anglik Jude Bellingham (7) i Norweg Erling Haaland (7).
PJ