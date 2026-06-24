Naprawdę powiedział to na wizji. Legenda pod ostrzałem

Reprezentanci Niemiec nie mogli wyobrazić sobie lepszego rozpoczęcia tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Podopieczni Juliana Nagelsmanna starcie z reprezentacją Curaçao wygrali 7:1. Niestety, kilka dni później, w meczu drugiej kolejki grupy E, nasi zachodni sąsiedzi nie mieli już tyle szczęścia. Ba, po pierwszej połowie przegrywali z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0:1. Całe szczęście później udało im się odmienić losy spotkania - w 68. minucie gola strzelił Deniz Undav, a w doliczonym czasie drugiej połowy 29-latek ponownie wpisał się na listę strzelców i zapewnił swojej drużynie kolejne trzy punkty.

W mediach po tym meczu znacznie więcej, aniżeli o samym wyniku, mówiło się o... Bastianie Schweinsteigerze. Były reprezentant Niemiec dziś spełnia się w roli eksperta i podczas tegorocznych mistrzostw świata pracuje z redakcją kanału telewizyjnego ARD. Podczas meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej były gracz Bayernu Monachium pokusił się o dość... wymowne słowa, aby opisać styl gry rywali. "Grają nieco barbarzyńską afrykańską piłkę nożną. Czasami niekonwencjonalną, trochę szaloną, nie do końca tak taktyczną" - ocenił na wizji.

Słowa 41-latka odbiły się szerokim echem w mediach. Wielu dziennikarzy uznało komentarze Schweinsteigera za rasistowskie. "Za słowami takimi jak "barbarzyński" kryją się stereotypy starsze niż sama piłka nożna, zakorzenione w rasistowskim i kolonialnym myśleniu" - stwierdził dziennikarz Der Spiegel, Philipp Ahouangan.

Niemcy przed ostatnim meczem z fazie grupowej mistrzostw świata

Niemieccy piłkarze po dwóch kolejkach fazy grupowej mundialu znajdują się na pierwszym miejscu w tabeli grupy E. Jako jedyna drużyna w tej czwórce mają na swoim koncie dwa wygrane spotkania. Przed nimi jeszcze jeden mecz. Starcie z Ekwadorem zaplanowano na czwartek 25 czerwca na godzinę 22.00 czasu polskiego. Relację "na żywo" z tego meczu śledzić będzie można na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

Reprezentanci Niemiec THOMAS KIENZLE AFP

Iworyjczycy na mundialu Maciek Gudrymowicz/ISI Photos Getty Images

Bastian Schweinsteiger CHRISTIAN CHARISIUS/ DPA/ dpa Picture-Alliance via AFP AFP





Artur Szalpuk: Zależy mi na naszej dobrej grze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport