Napisali historię w Houston. Pierwsi na kontynencie. Inni mogą tylko patrzeć

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Jak pisał w swoim felietonie w 2010 roku Piotr Żelazny, po 1/8 finału MŚ w RPA cała Afryka zjednoczyła się, by kibicować swojej jedynej pozostałej reprezentacji - Ghanie. Idąc tym tropem Maroko drugi raz z rzędu może się poczuć wspierane przez miliony mieszkańców kontynentu. Jeśli Egipt nie przejdzie Argentyny, Brahim Diaz i spółka będą - tak jak w 2022 r. - "rodzynkiem" z "Czarnego Lądu" w tej fazie turnieju. W sobotę napisali historię.

Brahim Diaz z numerem 10 i piłkarze Maroka w białych strojach świętują na boisku, unosząc ręce.
Brahim Diaz, reprezentacja MarokaChris Brunskill/FantasistaGetty Images

Awans do ćwierćfinału reprezentacji Maroka nie powinien dziwić nikogo będącego na bieżąco ze światowym futbolem. Brahim Diaz i jego koledzy pokonali w sobotę w 1/8 finału współgospodarzy turnieju, Kanadyjczyków. Długo się rozkręcali, w pierwszych 30 minutach byli wręcz ospali (albo chcieli, by rywal się wyszumiał), ale skończyło się na 3:0. Przypomnijmy, że w poprzedniej rundzie po rzutach karnych wyeliminowali Holandię, to też miało wielki wydźwięk medialny.

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Na stadionie w Houston ekipę Jessego Marscha pogrzebali Azzedine Ounahi (dwa gole) i Soufiane Rahimi. To wszystko mimo zejścia w 22. minucie Ismaela Saibariego, który już podpisał kontrakt z Bayernem Monachium. Wszedł za niego właśnie Rahimi.

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Maroko napisało złotą kartę w historii afrykańskiego futbolu. Jak sprawdził znany hiszpański statystyk Alexis Maria Martín-Tamayo Blazquez, jest pierwszym zespołem z "Czarnego Lądu", który dwukrotnie doszedł do najlepszej ósemki czempionatu globu. Pierwszy raz stało się to na poprzednim turnieju w Katarze, wtedy skończyło się na ograniu Portugalii, ale następnie porażkach z Francją i Chorwacją, co oznaczało czwarte miejsce. Mimo to piłkarze zostali przywitani w kraju jak królowie. Zasłużyli na to.

Teraz chcą iść podobną drogą, choć oczywiście marzą o medalu. Na ich drodze do TOP4 będzie stała Francja lub Paragwaj.

Ćwierćfinał osiągały też Kamerun w 1990 roku, Senegal w 2002 i Ghana w 2010. Nigdy nie dokonały powtórki tego osiągnięcia. Tym razem do najlepszej ósemki może dotrzeć jeszcze Egipt, choć ma bardzo trudnego rywala - Argentynę.

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Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 10 przesyła pocałunki w stronę widowni, a jego kolega z drużyny dotyka go w geście wsparcia. Obaj mają na sobie stroje sportowe, w tle widoczna rozmyta publiczność stadionowa.
Brahim Diaz i Achraf Hakimi to największe gwiazdy Maroka na Pucharze Narodów Afryki 2026SEBASTIEN BOZONAFP
Dwóch piłkarzy w intensywnej walce o piłkę na zielonym boisku, jeden z Maroka w czerwonym stroju i drugi z Brazylii w żółtej koszulce i niebieskich spodenkach, dynamiczna akcja przy linii boiska.
Achraf Hakimi i Vinicius Jr.Darrian TraynorAFP
Piłkarz w białym stroju reprezentacji Maroka z numerem 11 biegnący po murawie stadionu podczas meczu, z wyraźnie widocznym logo Coca-Cola na tle trybun.
Ismael SaibariAlfredo Estrella AFP


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